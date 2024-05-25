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Сикорский пригрозил ответом в случае ядерного удара по Украине

Сикорский пригрозил ответом в случае ядерного удара по Украине - 25.05.2024, ПРАЙМ

Сикорский пригрозил ответом в случае ядерного удара по Украине

США пригрозили России "уничтожением" российского контингента в зоне СВО, если Российская Федерация применит на Украине ядерное оружие, заявил в беседе... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T23:22+0300

2024-05-25T23:22+0300

2024-05-25T23:23+0300

спецоперация на украине

ракетные удары

россия

сша

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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. США пригрозили России "уничтожением" российского контингента в зоне СВО, если Российская Федерация применит на Украине ядерное оружие, заявил в беседе британской Guardian глава МИД Польши Радослав Сикорский. В частности, он заявил: "Американцы сказали русским: если вы взорвете ядерную бомбу, пусть даже она никого не убьет, мы нанесем удар по вашим целям на Украине обычным вооружением, мы уничтожим их все". Примечательно, что министр иностранных дел Польши не уточнил, кто конкретно из вашингтонской администрации сделал указанное заявление. Рассуждая, допустимы ли удары ВСУ по территории России, Сикорский отметил, что российские войска "ничем особо не ограничивается", когда наносят удары по инфраструктуре Украины. Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью изданию Economist предложил союзникам по блоку снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по российской территории. Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, ОПК военного управления и связи по всей Украине. С того времени воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей территории страны. При этом представитель президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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ракетные удары, россия, сша