https://1prime.ru/20240525/ukraina-848504605.html

Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима

Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима - 25.05.2024, ПРАЙМ

Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима

Своими действиями США явно демонстрируют незаинтересованность в разрешении украинского конфликта мирным путем, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T06:31+0300

2024-05-25T06:31+0300

2024-05-25T06:31+0300

спецоперация на украине

россия

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c684e458e29b2d98ceb01b3a0114efe5.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мая – ПРАЙМ. Своими действиями США явно демонстрируют незаинтересованность в разрешении украинского конфликта мирным путем, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, призвав американские власти прекратить попытки "продлить агонию прирученного режима" в Киеве."Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения", - заявил дипломат журналистам.Антонов также упомянул очередной транш военной помощи для Киева, который Вашингтон анонсировал в пятницу. В тот же день Москва подтвердила готовность к переговорам. Дипломат отметил, что, несмотря на заявления российских властей, США "пока что" не планируют призывать Киев к переговорам. По его словам, вместо этого они сигнализируют через СМИ о завершении подготовки пилотов истребителей F-16 и говорят о якобы защите демократии. В этой связи Антонов призвал американскую сторону "признать ситуацию "на земле", прекратить попытки продлить агонию прирученного режима, отказаться от иллюзорных планов нанести нам стратегическое поражение".

https://1prime.ru/20240524/blinken-848502893.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина