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Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима
Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима - 25.05.2024, ПРАЙМ
Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима
Своими действиями США явно демонстрируют незаинтересованность в разрешении украинского конфликта мирным путем, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T06:31+0300
2024-05-25T06:31+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 25 мая – ПРАЙМ. Своими действиями США явно демонстрируют незаинтересованность в разрешении украинского конфликта мирным путем, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, призвав американские власти прекратить попытки "продлить агонию прирученного режима" в Киеве."Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения", - заявил дипломат журналистам.Антонов также упомянул очередной транш военной помощи для Киева, который Вашингтон анонсировал в пятницу. В тот же день Москва подтвердила готовность к переговорам. Дипломат отметил, что, несмотря на заявления российских властей, США "пока что" не планируют призывать Киев к переговорам. По его словам, вместо этого они сигнализируют через СМИ о завершении подготовки пилотов истребителей F-16 и говорят о якобы защите демократии. В этой связи Антонов призвал американскую сторону "признать ситуацию "на земле", прекратить попытки продлить агонию прирученного режима, отказаться от иллюзорных планов нанести нам стратегическое поражение".
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россия, сша, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА
06:31 25.05.2024
 
Антонов призвал США прекратить попытки продлить агонию киевского режима

Антонов: США демонстрируют нежелание прекращения боевых действий на Украине

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
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ВАШИНГТОН, 25 мая – ПРАЙМ. Своими действиями США явно демонстрируют незаинтересованность в разрешении украинского конфликта мирным путем, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, призвав американские власти прекратить попытки "продлить агонию прирученного режима" в Киеве.
"Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения", - заявил дипломат журналистам.
Антонов также упомянул очередной транш военной помощи для Киева, который Вашингтон анонсировал в пятницу. В тот же день Москва подтвердила готовность к переговорам.
Дипломат отметил, что, несмотря на заявления российских властей, США "пока что" не планируют призывать Киев к переговорам. По его словам, вместо этого они сигнализируют через СМИ о завершении подготовки пилотов истребителей F-16 и говорят о якобы защите демократии.
В этой связи Антонов призвал американскую сторону "признать ситуацию "на земле", прекратить попытки продлить агонию прирученного режима, отказаться от иллюзорных планов нанести нам стратегическое поражение".
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