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В Кремле отреагировали на сообщения о необходимости мобилизации в России

В Кремле отреагировали на сообщения о необходимости мобилизации в России - 25.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле отреагировали на сообщения о необходимости мобилизации в России

Российский президент Владимир Путин не раз заявлял об отсутствии необходимости в мобилизации в стране, подчеркнул официальный представитель МИД России Дмитрий... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T09:08+0300

2024-05-25T09:08+0300

2024-05-25T10:29+0300

россия

мобилизация

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин не раз заявлял об отсутствии необходимости в мобилизации в стране, подчеркнул официальный представитель МИД России Дмитрий Песков.Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал статью издания Financial Times о том, что России к концу этого или к началу следующего года, вероятно, якобы придется прибегнуть к мобилизации."Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности (в мобилизации - ред.) нет", - сказал Песков.

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россия, мобилизация, дмитрий песков