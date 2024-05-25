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Украиной пользуются, чтобы навредить России, заявили в Болгарии

Украиной пользуются, чтобы навредить России, заявили в Болгарии - 25.05.2024, ПРАЙМ

Украиной пользуются, чтобы навредить России, заявили в Болгарии

Европа платит за то, чтобы Украину использовали в качестве инструмента для нанесения России вреда, поделился своим мнением с агентством РИА Новости болгарский... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T13:01+0300

2024-05-25T13:01+0300

2024-05-25T13:01+0300

россия

европа

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая – ПРАЙМ. Европа платит за то, чтобы Украину использовали в качестве инструмента для нанесения России вреда, поделился своим мнением с агентством РИА Новости болгарский кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор Ангелов."Украиной сейчас пользуются как расходным материалом, чтобы навредить России. А счет за это оплачивает Европа. Все эти санкции - они бьют по карману европейцу. Мы видим, что кто-то в своих интересах пользуется Украиной, сливает это государство", - сказал Ангелов. Он также отметил, что жители европейских стран все это осознают. По его словам, западные политики, которые не говорят правду о конфликте России и Украины, либо боятся, либо поступают так, потому что им платят.

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россия, европа, украина