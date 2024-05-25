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Украиной пользуются, чтобы навредить России, заявили в Болгарии - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Украиной пользуются, чтобы навредить России, заявили в Болгарии
Украиной пользуются, чтобы навредить России, заявили в Болгарии - 25.05.2024, ПРАЙМ
Украиной пользуются, чтобы навредить России, заявили в Болгарии
Европа платит за то, чтобы Украину использовали в качестве инструмента для нанесения России вреда, поделился своим мнением с агентством РИА Новости болгарский... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T13:01+0300
2024-05-25T13:01+0300
россия
европа
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая – ПРАЙМ. Европа платит за то, чтобы Украину использовали в качестве инструмента для нанесения России вреда, поделился своим мнением с агентством РИА Новости болгарский кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор Ангелов."Украиной сейчас пользуются как расходным материалом, чтобы навредить России. А счет за это оплачивает Европа. Все эти санкции - они бьют по карману европейцу. Мы видим, что кто-то в своих интересах пользуется Украиной, сливает это государство", - сказал Ангелов. Он также отметил, что жители европейских стран все это осознают. По его словам, западные политики, которые не говорят правду о конфликте России и Украины, либо боятся, либо поступают так, потому что им платят.
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россия, европа, украина
РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА
13:01 25.05.2024
 
Украиной пользуются, чтобы навредить России, заявили в Болгарии

Кандидат в депутаты ЕП Ангелов: Украиной пользуются, чтобы навредить России

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая – ПРАЙМ. Европа платит за то, чтобы Украину использовали в качестве инструмента для нанесения России вреда, поделился своим мнением с агентством РИА Новости болгарский кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент Тодор Ангелов.
"Украиной сейчас пользуются как расходным материалом, чтобы навредить России. А счет за это оплачивает Европа. Все эти санкции - они бьют по карману европейцу. Мы видим, что кто-то в своих интересах пользуется Украиной, сливает это государство", - сказал Ангелов.
Он также отметил, что жители европейских стран все это осознают. По его словам, западные политики, которые не говорят правду о конфликте России и Украины, либо боятся, либо поступают так, потому что им платят.
 
РОССИЯЕВРОПАУКРАИНА
 
 
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