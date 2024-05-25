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Эрдоган назвал гигантскую сумму ущерба от землетрясений 2023 года

Эрдоган назвал гигантскую сумму ущерба от землетрясений 2023 года - 25.05.2024, ПРАЙМ

Эрдоган назвал гигантскую сумму ущерба от землетрясений 2023 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясений 2023 года экономике страны был нанесен ущерб в $104 млрд. | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T17:01+0300

2024-05-25T17:01+0300

2024-05-25T17:04+0300

экономика

турция

ущерб

землетрясение

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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате землетрясений 2023 года экономике страны был нанесен ущерб в $104 млрд."Турция пережила сильнейшее землетрясение. В результате землетрясений 6 февраля погибло более 53 тысяч человек, - заявил Эрдоган на 37-й Генассамблее Совета внешнеэкономических связей. - Стоимость ущерба землетрясения, от которого пострадали в общей сложности 11 провинций и 14 миллионов человек, составила 104 миллиарда долларов для нашей экономики. Были разрушены не только дома, но и производственные мощности".Турецкий лидер отметил, что были разрушены торговые дома, закрыты предприятия, нанесен существенный ущерб инфраструктуре юго-восточных городов. "В зоне землетрясения из 850 тысяч самостоятельных объектов, пришедших в негодность, 170 тысяч - это рабочие места. Ни одна экономика, какой бы развитой она ни была, включая Европу и Америку, не может легко преодолеть такую катастрофу", - заявил Эрдоган.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 53 тысяч человек.

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турция

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турция, ущерб, землетрясение