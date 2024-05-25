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Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с российских активов Киеву, пишет СМИ
Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с российских активов Киеву, пишет СМИ - 25.05.2024, ПРАЙМ
Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с российских активов Киеву, пишет СМИ
Венгрия заблокировала процесс одобрения Евросоюзом отправки прибыли с замороженных российских активов на помощь Украине, пишет издание Financial Times. | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T08:06+0300
2024-05-25T08:06+0300
2024-05-25T08:07+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Венгрия заблокировала процесс одобрения Евросоюзом отправки прибыли с замороженных российских активов на помощь Украине, пишет издание Financial Times."Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", — сообщается в материале газеты.Как пишет газета, инициативу заблокировал венгерский посол. Он заявил, что страна не пойдет на уступки до начала выборов в Европарламент, которые состоятся в июне текущего года. Знакомые с ситуацией источники рассказали, что венгерские власти не против факта передачи денег, опасения у них вызывают автоматические схемы платежей. При этом газета пишет, что страна может не идти на уступки минимум до выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.
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РОССИЯ, ЕС, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с российских активов Киеву, пишет СМИ
FT: Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с активов России на оружие для ВСУ
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ.
Венгрия заблокировала процесс одобрения Евросоюзом отправки прибыли с замороженных российских активов на помощь Украине, пишет
издание Financial Times.
"Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", — сообщается в материале газеты.
Как пишет газета, инициативу заблокировал венгерский посол. Он заявил, что страна не пойдет на уступки до начала выборов в Европарламент, которые состоятся в июне текущего года.
Знакомые с ситуацией источники рассказали, что венгерские власти не против факта передачи денег, опасения у них вызывают автоматические схемы платежей. При этом газета пишет, что страна может не идти на уступки минимум до выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.
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