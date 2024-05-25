https://1prime.ru/20240525/vengriya-848505515.html

Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с российских активов Киеву, пишет СМИ

Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с российских активов Киеву, пишет СМИ - 25.05.2024, ПРАЙМ

Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с российских активов Киеву, пишет СМИ

Венгрия заблокировала процесс одобрения Евросоюзом отправки прибыли с замороженных российских активов на помощь Украине, пишет издание Financial Times. | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T08:06+0300

2024-05-25T08:06+0300

2024-05-25T08:07+0300

россия

ес

венгрия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Венгрия заблокировала процесс одобрения Евросоюзом отправки прибыли с замороженных российских активов на помощь Украине, пишет издание Financial Times."Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", — сообщается в материале газеты.Как пишет газета, инициативу заблокировал венгерский посол. Он заявил, что страна не пойдет на уступки до начала выборов в Европарламент, которые состоятся в июне текущего года. Знакомые с ситуацией источники рассказали, что венгерские власти не против факта передачи денег, опасения у них вызывают автоматические схемы платежей. При этом газета пишет, что страна может не идти на уступки минимум до выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.

https://1prime.ru/20240524/aktivy-848502453.html

венгрия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, венгрия, украина