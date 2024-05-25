https://1prime.ru/20240525/vengriya-848509344.html

Сийярто прокомментировал проблемы с поставками газа из РФ из-за Болгарии

Сийярто прокомментировал проблемы с поставками газа из РФ из-за Болгарии - 25.05.2024, ПРАЙМ

Сийярто прокомментировал проблемы с поставками газа из РФ из-за Болгарии

Болгария гарантирует Венгрии, что газ из РФ по "Турецкому потоку" будет поступать бесперебойно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T14:34+0300

2024-05-25T14:34+0300

2024-05-25T14:34+0300

энергетика

россия

венгрия

болгария

газ

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БУДАПЕШТ, 25 мая - ПРАЙМ. Болгария гарантирует Венгрии, что газ из РФ по "Турецкому потоку" будет поступать бесперебойно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы неоднократно получали гарантии от Болгарии, что и в последующий период можем рассчитывать на них, можем рассчитывать на их правильное отношение и что газопровод "Турецкий поток" будет функционировать как один из самых безопасных и предсказуемых маршрутов в Европе и в будущий период", - сказал Сийярто в видеообращении после переговоров с болгарским коллегой Владимиром Малиновым, которое транслировалось в соцсети. Сийярто добавил, что Венгрия и Болгария сотрудничают в атомной сфере, поскольку Болгария планирует, как и Венгрия, в будущем увеличить долю атомной энергии в энергобалансе. Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляла примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению. В декабре народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало за отмену повышенных тарифов на транзит российского газа после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в Шенген.

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россия, венгрия, болгария, газ