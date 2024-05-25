https://1prime.ru/20240525/vino-848506224.html

ЕС нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года

ЕС нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года - 25.05.2024, ПРАЙМ

ЕС нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года

Евросоюз в марте нарастил поставки вина в Россию до максимальных с декабря 2022 года 26,6 тысячи тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T09:09+0300

2024-05-25T09:09+0300

2024-05-25T09:09+0300

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Евросоюз в марте нарастил поставки вина в Россию до максимальных с декабря 2022 года 26,6 тысячи тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, в марте европейский экспорт в Россию вырос на четверть в месячном и годовом выражениях - до 26,6 тысячи тонн. Это стало максимальным объемом российских закупок с декабря 2022 года, когда они составляли 30 тысяч тонн. Крупнейшим поставщиком, как и месяцем ранее, была Италия, нарастившая продажи вина в Россию на 27% - до 11,9 тысячи тонн. Также вырос литовский экспорт - на 40%, до 4,2 тысячи тонн. Поставки вина из Испании подскочили в 1,6 раза и составили 3 тысячи тонн, что позволило стране вытеснить Польшу с третьего места. Четвертое место занимает Польша, которая стала единственной страной, существенно уменьшившей поставки вина в Россию - на 24%, до 2 тысяч тонн. Пятое место занимает Латвия с ростом экспорта на 18% - до 1,6 тысячи тонн. Одновременно после трехмесячной паузы вновь начались поставки из Болгарии, хотя и всего 25 тонн.

https://1prime.ru/20240522/vino-848409928.html

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россия, ес, вино