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Дайте такой же, но русский. Почему наш автопром на самом деле китайский

Дайте такой же, но русский. Почему наш автопром на самом деле китайский - 25.05.2024, ПРАЙМ

Дайте такой же, но русский. Почему наш автопром на самом деле китайский

В России прошла премьера новых автомобилей Volga, китайский руль которых удивил главу правительства Михаила Мишустина. Да и в целом модели оказались уж очень... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T04:04+0300

2024-05-25T04:04+0300

2024-05-25T04:04+0300

авто

автомобиль "волга"

егор васильев

михаил мишустин

автоваз

автотор

эксклюзив

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В России прошла премьера новых автомобилей Volga, китайский руль которых удивил главу правительства Михаила Мишустина. Да и в целом модели оказались уж очень похожи на китайский бренд Changan. Почему импортозамещение - это ахиллесова пята российской автопромышленности и есть ли что-то родное в новых отечественных автомобилях, разбирался "Прайм".Издалека долго Возрождение автобренда "Волга" прошлым летом анонсировал ныне первый вице-премьер Денис Мантуров. И вот на днях на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" были представлены новые машины Volga. Выпускать их начнут на площадке нижегородского автомобильного кластера уже с этого года. Инвестиции в проект, включая НИОКР, организацию производства и создание российской компонентной базы, превысят 60 миллиардов рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНа всех трех новых моделях современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм), семиступенчатая автоматическая коробка передач. По оценкам экспертов, стоить новая Volga будет не меньше 2,5 миллиона рублей.Протестировал новые авто и премьер-министр Михаил Мишустин. Машина показалась ему современной, но он раскритиковал создателей за недостаточный уровень локализации производства автомобиля: "У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно".На первый взгляд, действительно не сложно. Но реально реальное положение дел может удивить неискушенного автолюбителя.Почему снова китайцыПремьера трех новых моделей возрожденного советского и российского бренда Volga не может не радовать. Ведь сам факт этого события говорит о том, что российский авторынок демонстрирует попытки роста, рассуждает автоэксперт Егор Васильев. Но почему при запуске любого автомобильного производства делается упор на импортные технологии и комплектующие. Неужели мы сами не можем сделать ничего для создания авто?Как подчеркивает Васильев, современный автомобиль — это не просто набор деталей, которые можно изготовить на любом заводе. На текущем уровне развития автомобильной промышленности мы имеем дело с модульными платформами, технологии изготовления которых требуют “не только знаний, но и сложного и суперсовременного оборудования”.“А это не просто дорого. В рамках нашего небольшого авторынка это финансово недоступно. И не потому что нет денег, а потому что срок окупаемости подобного проекта растянется на десятилетия. И это уже не бизнес, а благотворительность”, - разъясняет автоэксперт.Так, современный автомобильный завод, способный выпускать до миллиона авто в год, стоит примерно два миллиарда евро. Возникает вопрос: зачем тратить космические деньги, если весь необходимый набор комплектующих можно приобрести по оптовой цене.Да, есть высокотехнологичные компоненты, которые можно выпускать без привязки к основному конвейеру. Например, двигатели и коробки передач. Но и здесь все упирается в экономику. Если купить дешевле, чем сделать - значит, надо покупать. “Радетели полностью отечественного автопрома забывают о том, что если все технологии будут создаваться в России, то и платить за их окупаемость тоже придется нам. Машины станут дороже, и их просто перестанут покупать”, - объясняет Васильев.Если говорить о коробках передач - автоматах или роботах, то для их производства требуются не только финансы и доступ к технологиям. Нужно время на научно-исследовательские работы. Вспомните - сколько денег, времени и нервов концерн Volkswagen потратил на доводку своих коробок DSG.Современный автомобильный мир должен быть целесообразен для того, чтобы при высоком качестве сохранять хотя бы видимость финансовой доступности мобильности. И это, по словам автоэксперта, достигается благодаря мировой кооперации и использованию универсальных решений и технологий.Торопятся занять освободившуюся нишуМодели новой "Волги" яркой индивидуальностью не отличаются. На конвейер становятся слегка "русифицированные обликом" модели Changan. Речь идет о седане Raeton Plus, построенного на платформе P3, разработанной Changan, которая также лежит в основе заимствованных кроссоверов Changan, указывает доцент Московского Политеха Анатолий Фиронов.Впрочем, платформа как сочетание компоновки кузовов и агрегатов, а также состоявшийся успех автомобилей Changan на китайском рынке в сочетании с лучшим соотношением цена/качество, обещает хорошие перспективы и для российского рынка. Как полагает Фиронов, именно в этом кроется выбор базового партнера.Ответ на вопрос “Почему в автопроме все китайское" кроется в желании отечественных автопроизводителей как можно скорее занять освободившиеся ниши, а также в стремлении правительства изменить экономическое положение в России в условиях санкций. Это экзистенциальные угрозы, но нет времени на раскачку – ошибиться с выводом "сырых" народных автомобилей - это и экономически критично, и в имидже – большой урон, говорит Фиронов.Премьер-министр жестко сформулировал задачу на приоритизацию и темп импортозамещения. Однако есть технические нюансы. Совместимость, производимых узлов и агрегатов в разных странах, будет одномоментно невозможно обеспечить. “К примеру, рулевое колесо – это не просто арматура, покрытая полимерами и обтянутая кожей для поворота управляемых колес. Современное рулевое колесо – это сложный электро-, электронно-, пиро-, механически комбинированный технический узел”, - объясняет Фиронов.А вся электроника живет в единых стандартах кодов и программного обеспечения бортовой электроники и архитектуры мультиплексных связей уникальной для каждого автомобиля. “Даже если что-то попробовать адаптировать, полагаясь на разрешение дружественного экспортера, то это еще нужно тщательно протестировать. Быстро не получится”, - считает эксперт.В новейшей истории у России был шанс провести техническую революцию с конца 90-х, когда западные компании охотно шли на различные альянсы с новыми восточными странами. Но, как отмечает Фиронов, был выбран путь построения "общества потребления" – развивались дистрибьюция и импортерские/дилерские сети с фокусом на "лакейский". А в это же время Китай сумел воспользоваться "окном возможностей" и выстраивал на своей земле сети совместных автопроизводств.Начиная с 2014 года, окно возможностей закрылось. И только сейчас у России появился второй шанс провести техническую революцию и завершить "индустриализацию страны" на уже новых технологиях и в новых более жестких экономических условиях.Что на самом деле производят в РоссииБезусловно, сегодня наши производители столкнулись со сложностями, говорит доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков. Только в этом году “АвтоВАЗ” смог восстановить модельный ряд, импортозаместив львиную долю комплектующих, оставшаяся часть поставляется из недружественных стран.Впрочем, есть элементы автомобиля, локальное изготовление которых вполне возможно и даже с успехом практикуется, отмечает Егор Васильев. Это касается пластиковых компонентов, деталей интерьера и экстерьера, бамперов, стекол, дисков, стального проката для изготовления кузовных панелей и алюминиевого литья.Есть огромный автомобильный кластер в Алабуге, есть калининградский "Автотор", который в состоянии производить практически всю фурнитуру для современных авто. И здесь, скорее, вопрос кооперации и финансовой выгоды. Если эти детали будут дешевле китайских, то проблем, по мнению Васильева, нет. Так что, предложение премьера Мишустина о производстве хотя рулей для новой Волги" вполне справедливо. И что самое главное – реализуемо, считает эксперт.Для российского автопрома остался доступным рынок дружественных стран. Китай – самый быстроразвивающийся технологический партнер, обладающий производством по почти полному спектру автомобильных комплектующих. Генерирует перспективные и высоко конкурентные технологии и уверенно осваивает рынки всех континентов, поглощая высокотехнологические автомобильные производственные компании и используя имевшиеся сбытовые сети в этих же странах.Что же касается отечественных новых производителях и дальнейших перспектив, то мы должны понимать, что нам действительно нужна своя инженерная база, собственные конструкторские бюро, которые бы создавали для отечественного рынка узлы и агрегаты: коробки передач, трансмиссии, двигатели, электронные системы, подушки безопасности и многое другое, заключил Меренков.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

авто, автомобиль "волга", егор васильев, михаил мишустин, автоваз, автотор, эксклюзив