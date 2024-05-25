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Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Запада, заявил Володин

Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Запада, заявил Володин - 25.05.2024, ПРАЙМ

Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Запада, заявил Володин

Каждый факт угроз, шантажа и насилия США и Евросоюза должен быть расследован, а виновные - понести ответственность, подчеркнул спикер Государственной Думы... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T09:33+0300

2024-05-25T09:33+0300

2024-05-25T09:33+0300

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Каждый факт угроз, шантажа и насилия США и Евросоюза должен быть расследован, а виновные - понести ответственность, подчеркнул спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. "Угрозы, шантаж и насилие стали основой политики Вашингтона и Брюсселя. К этому нельзя относиться легкомысленно, ограничиваясь лишь обсуждениями и заявлениями. Каждый факт должен расследоваться, а виновные - понести ответственность", - написал дпутат в своем Telegram-канале. Кроме того, он добавил, что атмосфера в Европе отравлена ненавистью и культом насилия по отношению к тем, кто придерживается позиции независимости, которая не совпадает с неоколониальными интересами ведомых США западных элит. Володин отметил, что травля Вашингтона и Брюсселя всех, кто не хочет им подчиняться, уже стала обыденностью в Европе. В качестве примеров он привел Венгрию, Словакию, Грузию, Сербию, Республику Сербскую в составе Боснии и Герцоговины. Спикер нижней палаты упомянул, что словацкие депутаты, обсуждая обстоятельства покушения на своего премьер-министра, говорили, что американские либеральные СМИ намеренно не говорят, что террорист, который пытался убить Роберта Фицо, является проукраинским политическим фанатиком."Вашингтон распространяет ложь, пытаясь скрыть, что политическое насилие применяют его же активисты. Эта ситуация далеко не единственная. Как рассказал премьер Грузии, в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его рядом мер, которые могут принять западные политики в случае преодоления вето на закон об иноагентах, приведя пример недавнего покушения на премьера Словакии", - рассказал Володин.Покушение на Фицо, который неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания кабинета министров. Нападавший выстрелил в политика пять раз, полиция задержала злоумышленника на месте.Как сообщило МВД, мотивы нападения были политического характера - несогласие с действиями правительства страны. Покушавшийся в том числе выступал против остановки поставок оружия Украине. Ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного. МВД первоначально сообщало, что стрелявший действовал в одиночку, но сейчас следствие проверяет версию того, что у преступника могли быть и сообщники.

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