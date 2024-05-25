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Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России
Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России - 25.05.2024, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал снять некоторые... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T11:41+0300
2024-05-25T11:41+0300
2024-05-25T11:41+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал снять некоторые ограничения для Киева на атаки российской территории."Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии", - написала она в Telegram-канале. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, нато
Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России
Захарова напомнила участникам саммита в Швейцарии о заявлении Столтенберга о РФ
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал снять некоторые ограничения для Киева на атаки российской территории.
"Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии", - написала она в Telegram-канале.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.