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Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России
Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России - 25.05.2024, ПРАЙМ
Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал снять некоторые... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T11:41+0300
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россия
украина
нато
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал снять некоторые ограничения для Киева на атаки российской территории."Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии", - написала она в Telegram-канале. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
11:41 25.05.2024
 
Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России

Захарова напомнила участникам саммита в Швейцарии о заявлении Столтенберга о РФ

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкVI церемония вручения международной музыкальной премии BraVo
VI церемония вручения международной музыкальной премии BraVo - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал снять некоторые ограничения для Киева на атаки российской территории.
"Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии", - написала она в Telegram-канале.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
РОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
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