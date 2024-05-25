https://1prime.ru/20240525/zakharova--848507671.html

Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России

Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России - 25.05.2024, ПРАЙМ

Захарова отреагировала на слова Столтенберга об ударах по России

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал снять некоторые... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T11:41+0300

2024-05-25T11:41+0300

2024-05-25T11:41+0300

россия

украина

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848287951_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a9617daebf7de58c1bec55fcedb31afd.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал снять некоторые ограничения для Киева на атаки российской территории."Это полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии", - написала она в Telegram-канале. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, нато