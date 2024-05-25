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Полянский назвал "формулу мира" Зеленского нереалистичной

Полянский назвал "формулу мира" Зеленского нереалистичной - 25.05.2024, ПРАЙМ

Полянский назвал "формулу мира" Зеленского нереалистичной

Так называемая "формула мира" украинского лидера Владимира Зеленского является нереалистичным ультиматумом Москве, рассказал РИА Новости первый зампостпреда... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T06:47+0300

2024-05-25T06:47+0300

2024-05-25T06:47+0300

россия

украина

"формула мира"

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ООН, 25 мая - ПРАЙМ. Так называемая "формула мира" украинского лидера Владимира Зеленского является нереалистичным ультиматумом Москве, рассказал РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Как отметил дипломат, эта формула является единственным вопросом, который Киев готов обсуждать с остальными сторонами. По его словам, у Москвы нет причин уделять этому внимание, потому что "формула мира" основана на принятии желаемого за действительное, то есть о том, что Украина способна нанести поражение России.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://1prime.ru/20240425/lukashenko-847686285.html

украина

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россия, украина, "формула мира"