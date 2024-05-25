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Попытаются убрать. В Китае рассказали о просчете Зеленского
Попытаются убрать. В Китае рассказали о просчете Зеленского - 25.05.2024, ПРАЙМ
Попытаются убрать. В Китае рассказали о просчете Зеленского
Страны Запада, уставшие от радикальной позиции Владимира Зеленского, могут под предлогом нелегитимности украинского лидера заменить его кем-то более удобным для | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T19:45+0300
2024-05-25T19:45+0300
2024-05-25T19:45+0300
политика
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Страны Запада, уставшие от радикальной позиции Владимира Зеленского, могут под предлогом нелегитимности украинского лидера заменить его кем-то более удобным для них. Об этом говорится в публикации китайского издания InfoBRICS.В статье, в частности, отмечается: "Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж".Вместе с тем авторы статьи предсказывают, что в скором времени многие лидеры Запада могут занять позицию Китая, Венгрии и Турции. А это, в свою очередь, может привести к дипломатическому разрешению конфликта на Украине, подчеркивается в публикации.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Однако выборы были отменены под предлогом действующего на Украине военного положения и объявленной всеобщей мобилизации. Как ранее высказался Зеленский, сейчас выборы "не ко времени". Причем он заявил, что на этом в вопросе нужно поставить точку.Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
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владимир зеленский
Политика, Владимир Зеленский
Попытаются убрать. В Китае рассказали о просчете Зеленского
InfoBRICS: Запад может попытаться убрать Зеленского из-за его нелегитимности
МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ.
Страны Запада, уставшие от радикальной позиции Владимира Зеленского, могут под предлогом нелегитимности украинского лидера заменить его кем-то более удобным для них. Об этом говорится в публикации китайского издания InfoBRICS
.
В статье, в частности, отмечается: "Непримиримость президента Украины может оказаться неприемлемой для ключевых игроков, и те попытаются убрать его под предлогом политической нелегитимности — в надежде, что президентское кресло займет более сговорчивый персонаж".
Вместе с тем авторы статьи предсказывают, что в скором времени многие лидеры Запада могут занять позицию Китая, Венгрии и Турции. А это, в свою очередь, может привести к дипломатическому разрешению конфликта на Украине, подчеркивается в публикации.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Однако выборы были отменены под предлогом действующего на Украине военного положения и объявленной всеобщей мобилизации. Как ранее высказался Зеленский, сейчас выборы "не ко времени". Причем он заявил, что на этом в вопросе нужно поставить точку.
Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского
Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.