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ЛДПР откроет памятник Жириновскому - 25.05.2024, ПРАЙМ
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ЛДПР откроет памятник Жириновскому
ЛДПР откроет памятник Жириновскому - 25.05.2024, ПРАЙМ
ЛДПР откроет памятник Жириновскому
ЛДПР откроет памятник основателю партии Владимиру Жириновскому в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе партии. | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T16:37+0300
2024-05-25T16:39+0300
владимир жириновский
севастополь
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. ЛДПР откроет памятник основателю партии Владимиру Жириновскому в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе партии.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, высказывание которого приводит пресс-служба, заявил: "В Севастополе появится прекрасный памятник Владимиру Вольфовичу Жириновскому, герою нашего времени, гениальному политику, который силой интеллекта мог предсказать будущее, который много работал в интересах Севастополя и севастопольцев. Такая память, действительно, органично впишется в городскую среду". Слуцкий, по информации пресс-службы, обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым вопросы взаимодействия с ЛДПР, региональным отделением партии, а также планы по открытию памятника Жириновскому. Вместе с тем Слуцкий, как передает пресс-служба, поблагодарил Развозжаева за эффективную работу в социальной сфере региона. При этом глава ЛДПР подчеркнул, что в Севастополе в настоящее время быстро решаются вопросы по значимым инфраструктурным проектам, активно строятся дороги, оказывается поддержка многим категориям граждан, реализуется патриотическое воспитание молодого поколения. ЛДПР, по словам ее лидера, намерена вместе с гражданами Севастополя продолжать развивать регион по всем ключевым сферам жизни.
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владимир жириновский, севастополь
Владимир Жириновский, СЕВАСТОПОЛЬ
16:37 25.05.2024 (обновлено: 16:39 25.05.2024)
 
ЛДПР откроет памятник Жириновскому

ЛДПР: в Севастополе появится памятник Жириновскому

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк" Севастополь
 Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. ЛДПР откроет памятник основателю партии Владимиру Жириновскому в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, высказывание которого приводит пресс-служба, заявил: "В Севастополе появится прекрасный памятник Владимиру Вольфовичу Жириновскому, герою нашего времени, гениальному политику, который силой интеллекта мог предсказать будущее, который много работал в интересах Севастополя и севастопольцев. Такая память, действительно, органично впишется в городскую среду".
Слуцкий, по информации пресс-службы, обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым вопросы взаимодействия с ЛДПР, региональным отделением партии, а также планы по открытию памятника Жириновскому.
Вместе с тем Слуцкий, как передает пресс-служба, поблагодарил Развозжаева за эффективную работу в социальной сфере региона. При этом глава ЛДПР подчеркнул, что в Севастополе в настоящее время быстро решаются вопросы по значимым инфраструктурным проектам, активно строятся дороги, оказывается поддержка многим категориям граждан, реализуется патриотическое воспитание молодого поколения.
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ЛДПР, по словам ее лидера, намерена вместе с гражданами Севастополя продолжать развивать регион по всем ключевым сферам жизни.
 
Владимир ЖириновскийСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
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