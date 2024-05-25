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ЛДПР откроет памятник Жириновскому
ЛДПР откроет памятник Жириновскому - 25.05.2024, ПРАЙМ
ЛДПР откроет памятник Жириновскому
ЛДПР откроет памятник основателю партии Владимиру Жириновскому в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе партии. | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T16:37+0300
2024-05-25T16:37+0300
2024-05-25T16:39+0300
владимир жириновский
севастополь
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. ЛДПР откроет памятник основателю партии Владимиру Жириновскому в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе партии.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, высказывание которого приводит пресс-служба, заявил: "В Севастополе появится прекрасный памятник Владимиру Вольфовичу Жириновскому, герою нашего времени, гениальному политику, который силой интеллекта мог предсказать будущее, который много работал в интересах Севастополя и севастопольцев. Такая память, действительно, органично впишется в городскую среду". Слуцкий, по информации пресс-службы, обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым вопросы взаимодействия с ЛДПР, региональным отделением партии, а также планы по открытию памятника Жириновскому. Вместе с тем Слуцкий, как передает пресс-служба, поблагодарил Развозжаева за эффективную работу в социальной сфере региона. При этом глава ЛДПР подчеркнул, что в Севастополе в настоящее время быстро решаются вопросы по значимым инфраструктурным проектам, активно строятся дороги, оказывается поддержка многим категориям граждан, реализуется патриотическое воспитание молодого поколения. ЛДПР, по словам ее лидера, намерена вместе с гражданами Севастополя продолжать развивать регион по всем ключевым сферам жизни.
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владимир жириновский, севастополь
Владимир Жириновский, СЕВАСТОПОЛЬ
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. ЛДПР откроет памятник основателю партии Владимиру Жириновскому в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, высказывание которого приводит пресс-служба, заявил: "В Севастополе появится прекрасный памятник Владимиру Вольфовичу Жириновскому, герою нашего времени, гениальному политику, который силой интеллекта мог предсказать будущее, который много работал в интересах Севастополя и севастопольцев. Такая память, действительно, органично впишется в городскую среду".
Слуцкий, по информации пресс-службы, обсудил с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым вопросы взаимодействия с ЛДПР, региональным отделением партии, а также планы по открытию памятника Жириновскому.
Вместе с тем Слуцкий, как передает пресс-служба, поблагодарил Развозжаева за эффективную работу в социальной сфере региона. При этом глава ЛДПР подчеркнул, что в Севастополе в настоящее время быстро решаются вопросы по значимым инфраструктурным проектам, активно строятся дороги, оказывается поддержка многим категориям граждан, реализуется патриотическое воспитание молодого поколения.
Слуцкий рассказал, какие налоговые изменения не поддержит ЛДПР
ЛДПР, по словам ее лидера, намерена вместе с гражданами Севастополя продолжать развивать регион по всем ключевым сферам жизни.