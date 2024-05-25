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В Южной Корее разработали ЗРК большой дальности L-SAM
В Южной Корее разработали ЗРК большой дальности L-SAM - 25.05.2024, ПРАЙМ
В Южной Корее разработали ЗРК большой дальности L-SAM
Южная Корея завершила разработку зенитно-ракетной системы большой дальности L-SAM. Об этом сообщает информагентство Yonhap, ссылаясь на Управление программ... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T19:51+0300
2024-05-25T19:51+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Южная Корея завершила разработку зенитно-ракетной системы большой дальности L-SAM. Об этом сообщает информагентство Yonhap, ссылаясь на Управление программ оборонных закупок (DAPA). Как передает агентство, в DAPA сообщили, что система L-SAM, предназначенная для поражения приближающихся целей на высоте 50–60 км, была признана пригодной для боевого использования. В сообщении отмечается, что "по завершении разработки в следующем году начнется производство L-SAM, и к 2028 году она будет принята на вооружение". Как сообщает Yonhap, системе L-SAM будет отведена ключевая роль в противовоздушной и противоракетной обороне Южной Кореи. Сейчас стоящие на вооружении страны зенитно-ракетная система средней дальности и система Patriot Advanced Capability-3 производства США способны перехватывать ракеты на меньших высотах, чем это может L-SAM.До настоящего времени Южная Корея полагалась на американскую противоракетную систему THAAD, способную защитить от угроз на высоте 40–150 км. Сегодня в стране разрабатывается версия Block-II системы L-SAM, которая предназначена для перехвата целей на более значительных высотах, чем исходная версия, пишет сообщает Yonhap.
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Вооружения, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, разработка, ракеты
В Южной Корее разработали ЗРК большой дальности L-SAM
Yonhap: Южная Корея завершила разработку ЗРК большой дальности L-SAM
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Южная Корея завершила разработку зенитно-ракетной системы большой дальности L-SAM. Об этом сообщает информагентство Yonhap, ссылаясь на Управление программ оборонных закупок (DAPA).
Как передает агентство, в DAPA сообщили, что система L-SAM, предназначенная для поражения приближающихся целей на высоте 50–60 км, была признана пригодной для боевого использования. В сообщении отмечается, что "по завершении разработки в следующем году начнется производство L-SAM, и к 2028 году она будет принята на вооружение".
Как сообщает Yonhap, системе L-SAM будет отведена ключевая роль в противовоздушной и противоракетной обороне Южной Кореи. Сейчас стоящие на вооружении страны зенитно-ракетная система средней дальности и система Patriot Advanced Capability-3 производства США способны перехватывать ракеты на меньших высотах, чем это может L-SAM.
До настоящего времени Южная Корея полагалась на американскую противоракетную систему THAAD, способную защитить от угроз на высоте 40–150 км.
Уничтожает спутники. Новый ЗРК позволит России выиграть войну против НАТО
Сегодня в стране разрабатывается версия Block-II системы L-SAM, которая предназначена для перехвата целей на более значительных высотах, чем исходная версия, пишет сообщает Yonhap.