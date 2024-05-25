Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Южной Корее разработали ЗРК большой дальности L-SAM - 25.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240525/zrk-848512548.html
В Южной Корее разработали ЗРК большой дальности L-SAM
В Южной Корее разработали ЗРК большой дальности L-SAM - 25.05.2024, ПРАЙМ
В Южной Корее разработали ЗРК большой дальности L-SAM
Южная Корея завершила разработку зенитно-ракетной системы большой дальности L-SAM. Об этом сообщает информагентство Yonhap, ссылаясь на Управление программ... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T19:51+0300
2024-05-25T20:03+0300
вооружения
южная корея
разработка
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83418b75560370cc808f4cfaf999da39.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Южная Корея завершила разработку зенитно-ракетной системы большой дальности L-SAM. Об этом сообщает информагентство Yonhap, ссылаясь на Управление программ оборонных закупок (DAPA). Как передает агентство, в DAPA сообщили, что система L-SAM, предназначенная для поражения приближающихся целей на высоте 50–60 км, была признана пригодной для боевого использования. В сообщении отмечается, что "по завершении разработки в следующем году начнется производство L-SAM, и к 2028 году она будет принята на вооружение". Как сообщает Yonhap, системе L-SAM будет отведена ключевая роль в противовоздушной и противоракетной обороне Южной Кореи. Сейчас стоящие на вооружении страны зенитно-ракетная система средней дальности и система Patriot Advanced Capability-3 производства США способны перехватывать ракеты на меньших высотах, чем это может L-SAM.До настоящего времени Южная Корея полагалась на американскую противоракетную систему THAAD, способную защитить от угроз на высоте 40–150 км. Сегодня в стране разрабатывается версия Block-II системы L-SAM, которая предназначена для перехвата целей на более значительных высотах, чем исходная версия, пишет сообщает Yonhap.
https://1prime.ru/20240522/oruzhie-848394990.html
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/93/828679319_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_137fd2ec416bcfbef492d713ba74aedd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная корея, разработка, ракеты
Вооружения, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, разработка, ракеты
19:51 25.05.2024 (обновлено: 20:03 25.05.2024)
 
В Южной Корее разработали ЗРК большой дальности L-SAM

Yonhap: Южная Корея завершила разработку ЗРК большой дальности L-SAM

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Южная Корея завершила разработку зенитно-ракетной системы большой дальности L-SAM. Об этом сообщает информагентство Yonhap, ссылаясь на Управление программ оборонных закупок (DAPA).
Как передает агентство, в DAPA сообщили, что система L-SAM, предназначенная для поражения приближающихся целей на высоте 50–60 км, была признана пригодной для боевого использования. В сообщении отмечается, что "по завершении разработки в следующем году начнется производство L-SAM, и к 2028 году она будет принята на вооружение".
Как сообщает Yonhap, системе L-SAM будет отведена ключевая роль в противовоздушной и противоракетной обороне Южной Кореи. Сейчас стоящие на вооружении страны зенитно-ракетная система средней дальности и система Patriot Advanced Capability-3 производства США способны перехватывать ракеты на меньших высотах, чем это может L-SAM.
До настоящего времени Южная Корея полагалась на американскую противоракетную систему THAAD, способную защитить от угроз на высоте 40–150 км.
% Пусковые установки ЗРК С-400 - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
Уничтожает спутники. Новый ЗРК позволит России выиграть войну против НАТО
22 мая, 09:56
Сегодня в стране разрабатывается версия Block-II системы L-SAM, которая предназначена для перехвата целей на более значительных высотах, чем исходная версия, пишет сообщает Yonhap.
 
ВооруженияЮЖНАЯ КОРЕЯразработкаракеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала