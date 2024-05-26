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Politico: за "пиар-победу" США заплатит Евросоюз
Politico: за "пиар-победу" США заплатит Евросоюз - 26.05.2024, ПРАЙМ
Politico: за "пиар-победу" США заплатит Евросоюз
Государства Евросоюза опасаются, что согласие на американский план использовать прибыль от замороженных активов России для кредитования Украины приведет к тому, | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T00:28+0300
2024-05-26T00:28+0300
2024-05-26T01:02+0300
экономика
сша
европа
замороженные российские активы
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Государства Евросоюза опасаются, что согласие на американский план использовать прибыль от замороженных активов России для кредитования Украины приведет к тому, что Вашингтон получит "пиар-победу", а европейцы — расходы для налогоплательщиков, говорится в публикации издания Politico.Страны Европы боятся, что их согласие на предложение США использовать прибыль от замороженных активов России для кредитования Украины станет пиар-победой Америки, а платить по счетам в итоге будут вынуждены именно они, утверждают авторы статьи.Германия, Франция и Италия ждут гарантий, что Соединенные Штаты выплатят свою долю, если доходы по активам изменятся или если Киев окажется не способен обслуживать свой долг. Ведь на крючке в любом из этих случаев окажутся именно европейские налогоплательщики."Нам необходимо оценить экономические и юридические последствия, поэтому пока слишком рано предметно говорить о некоторых элементах такого инструмента", — приводит Politico высказывание главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера.
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сша, европа, замороженные российские активы
Экономика, США, ЕВРОПА, замороженные российские активы
Politico: за "пиар-победу" США заплатит Евросоюз
Politico: за "пиар-победу" США с замороженными активами России заплатит Европа
МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ.
Государства Евросоюза опасаются, что согласие на американский план использовать прибыль от замороженных активов России для кредитования Украины приведет к тому, что Вашингтон получит "пиар-победу", а европейцы — расходы для налогоплательщиков, говорится в публикации издания Politico
.
Страны Европы боятся, что их согласие на предложение США использовать прибыль от замороженных активов России для кредитования Украины станет пиар-победой Америки, а платить по счетам в итоге будут вынуждены именно они, утверждают авторы статьи.
Германия, Франция и Италия ждут гарантий, что Соединенные Штаты выплатят свою долю, если доходы по активам изменятся или если Киев окажется не способен обслуживать свой долг. Ведь на крючке в любом из этих случаев окажутся именно европейские налогоплательщики.
США нашли способ забрать российские активы. Но Европа боится
"Нам необходимо оценить экономические и юридические последствия, поэтому пока слишком рано предметно говорить о некоторых элементах такого инструмента", — приводит Politico высказывание главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера.