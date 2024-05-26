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Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД
Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД - 26.05.2024, ПРАЙМ
Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД
Контакты "арктической пятерки", в которую входят Россия, США, Дания, Канада и Норвегия, были прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД РФ | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T06:31+0300
2024-05-26T06:31+0300
2024-05-26T06:31+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Контакты "арктической пятерки", в которую входят Россия, США, Дания, Канада и Норвегия, были прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин. По его словам, ранее "арктическая пятерка" совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, снимала озабоченности и информировала друг друга о готовящихся шагах. Теперь же "этот механизм отсутствует — контакты по арктической тематике прерваны", при этом отмечается, что это произошло "не по нашей инициативе". "Это не наша проблема", — подчеркнул Мусихин. По его словам, "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы".
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арктика, международные отношения, арктическая зона россии
Политика, АРКТИКА, международные отношения, Арктическая зона России
Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД
МИД: контакты "арктической пятерки" прерваны, но не по инициативе России
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Контакты "арктической пятерки", в которую входят Россия, США, Дания, Канада и Норвегия, были прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.
По его словам, ранее "арктическая пятерка" совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, снимала озабоченности и информировала друг друга о готовящихся шагах.
Теперь же "этот механизм отсутствует — контакты по арктической тематике прерваны", при этом отмечается, что это произошло "не по нашей инициативе".
"Это не наша проблема", — подчеркнул Мусихин.
По его словам, "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы".
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