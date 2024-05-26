Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД - 26.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240526/arktika-848516130.html
Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД
Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД - 26.05.2024, ПРАЙМ
Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД
Контакты "арктической пятерки", в которую входят Россия, США, Дания, Канада и Норвегия, были прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД РФ | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T06:31+0300
2024-05-26T06:31+0300
политика
арктика
международные отношения
арктическая зона россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bd3e418cea3477b1f66b809f4234b9be.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Контакты "арктической пятерки", в которую входят Россия, США, Дания, Канада и Норвегия, были прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин. По его словам, ранее "арктическая пятерка" совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, снимала озабоченности и информировала друг друга о готовящихся шагах. Теперь же "этот механизм отсутствует — контакты по арктической тематике прерваны", при этом отмечается, что это произошло "не по нашей инициативе". "Это не наша проблема", — подчеркнул Мусихин. По его словам, "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы".
https://1prime.ru/20240520/ledokol-848320063.html
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f2505f579d4fc3bada2c254459f8596e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
арктика, международные отношения, арктическая зона россии
Политика, АРКТИКА, международные отношения, Арктическая зона России
06:31 26.05.2024
 
Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД

МИД: контакты "арктической пятерки" прерваны, но не по инициативе России

© РИА Новости . Вера Костамо% Айсберг
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Вера Костамо
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Контакты "арктической пятерки", в которую входят Россия, США, Дания, Канада и Норвегия, были прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.
По его словам, ранее "арктическая пятерка" совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, снимала озабоченности и информировала друг друга о готовящихся шагах.
Теперь же "этот механизм отсутствует — контакты по арктической тематике прерваны", при этом отмечается, что это произошло "не по нашей инициативе".
"Это не наша проблема", — подчеркнул Мусихин.
По его словам, "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы".
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Мантуров назвал сроки постройки самого мощного атомного ледокола в мире
20 мая, 10:33
 
ПолитикаАРКТИКАмеждународные отношенияАрктическая зона России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала