https://1prime.ru/20240526/arktika-848516130.html

Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД

Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД - 26.05.2024, ПРАЙМ

Контакты "арктической пятерки" прерваны, заявили в МИД

Контакты "арктической пятерки", в которую входят Россия, США, Дания, Канада и Норвегия, были прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД РФ | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T06:31+0300

2024-05-26T06:31+0300

2024-05-26T06:31+0300

политика

арктика

международные отношения

арктическая зона россии

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Контакты "арктической пятерки", в которую входят Россия, США, Дания, Канада и Норвегия, были прерваны, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин. По его словам, ранее "арктическая пятерка" совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, снимала озабоченности и информировала друг друга о готовящихся шагах. Теперь же "этот механизм отсутствует — контакты по арктической тематике прерваны", при этом отмечается, что это произошло "не по нашей инициативе". "Это не наша проблема", — подчеркнул Мусихин. По его словам, "фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы".

https://1prime.ru/20240520/ledokol-848320063.html

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арктика, международные отношения, арктическая зона россии