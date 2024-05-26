https://1prime.ru/20240526/arktika-848516881.html

В МИД считают невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике

В МИД считают невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике - 26.05.2024, ПРАЙМ

В МИД считают невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике

Россия считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике. Об этом заявил РИА Новости директор правового департамента... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T07:33+0300

2024-05-26T07:33+0300

2024-05-26T07:33+0300

политика

арктика

конвенция

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия считает невозможным прекращение действия Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике. Об этом заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин. В начале 2024 года в СМИ появились сообщения, что Москва в целях защиты своих национальных интересов может пересмотреть свое участием в Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики. Комментируя данную тему, глава правового департамента министерства указал, что "МИД России, конечно же, озвучивает только согласованные внутри страны официальные позиции", по его словам, "это не значит, что в профессиональной экспертной среде не может быть дискуссий и различий во мнениях". "Что касается прекращения исполнения положений Конвенции в определенном географическом районе, а именно – в Арктике, то это невозможно с точки зрения права международных договоров", — отметил Мусихин и добавил, что "многие положения, составляющие, в частности, основу правового режима использования Северного морского пути, опираются на нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года". По его словам, в том, что касается "предложений о выходе из Конвенции или прекращении выполнения ее положений в каких-то географических районах, то тут масса юридических и практических нюансов". Мусихин пояснил, что "конвенция вобрала в себя огромное количество и без нее действующих норм обычного права". "Не зря ее называют "Конституцией океанов" – всеобъемлющим международным договором, обеспечивающим баланс интересов государств в отношении различных видов деятельности в Мировом океане", — подчеркнул он. Даже если предположить гипотетический выход из Конвенции, большая часть ее положений все равно должна соблюдаться в рамках международного обычая, пояснил директор правового департамента МИД РФ. Он также отметил важность того факта, что "положения Конвенции в современных реалиях обеспечивают свободу судоходства для российских коммерческих и государственных судов, военных кораблей, международное признание границ внутренних вод, территориального моря и исключительной экономической зоны РФ, установленных двусторонними договорами морских границ России с сопредельными и противолежащими государствами, а также прав нашей страны на живые ресурсы этой зоны". Конвенция ООН по морскому праву (Морская конвенция) — международное соглашение, определяющее терминологию, порядок совместного и суверенного использования морских территорий. Документ в нынешнем виде был подписан в декабре 1982 года. Он содержит 320 статей и 9 приложений. Москва не сразу присоединилась к Конвенции, так как она определяла понятие 12-мильной зоны территориальных вод, тогда как РФ пользовалась секторальным подходом к определению арктических границ. Документ был ратифицирован нашей страной в 1997 году. На сегодняшнем этапе документ подвергается критике рядом экспертов, так как страны Запада, по их мнению, имеют возможность следить за Москвой в российском секторе Арктики, формально не пересекая линию, по которой проходит 12-мильная зона.

https://1prime.ru/20240526/arktika-848516130.html

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арктика, конвенция