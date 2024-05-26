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Канцлер ФРГ не разрешил Украине атаковать Россию немецким оружием

Канцлер ФРГ не разрешил Украине атаковать Россию немецким оружием - 26.05.2024, ПРАЙМ

Канцлер ФРГ не разрешил Украине атаковать Россию немецким оружием

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал в предоставлении Киеву возможности наносить немецким оружием удары по российской территории. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T18:13+0300

2024-05-26T18:13+0300

2024-05-26T18:13+0300

вооружения

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атаки

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал в предоставлении Киеву возможности наносить немецким оружием удары по российской территории."Существуют четкие правила (в отношении немецкого оружия - ред.), которые были оговорены с Украиной, и которые работают", — приводит слова канцлера портал Tagesschau.Шольц добавил, что "такова его позиция".Цель политики Германии заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Украине, подытожил политик.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.2 мая глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон агентству Reuters заявил о легитимности ударов ВСУ британским оружием по России.Ранее сообщалось, что начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что украинские войска будут использовать дальнобойное оружие, в том числе американские ракеты ATACMS для ударов по России.

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германия, украина, атаки, россия, сво