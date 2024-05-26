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Россия нарастила поставки бананов из Китая на фоне их снижения из Эквадора

Россия нарастила поставки бананов из Китая на фоне их снижения из Эквадора - 26.05.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки бананов из Китая на фоне их снижения из Эквадора

Россия на фоне заметного снижения поставок бананов из Эквадора в первом квартале нарастила поставки из Китая в 19 раз по сравнению с прошлым годом и впервые за... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T08:03+0300

2024-05-26T08:03+0300

2024-05-26T08:03+0300

экономика

поставки бананов

китай

эквадор

россия

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия на фоне заметного снижения поставок бананов из Эквадора в первом квартале нарастила поставки из Китая в 19 раз по сравнению с прошлым годом и впервые за долгое время закупила эти фрукты в Индии, подсчитало РИА Новости на основании данных национальных статслужб. Россельхознадзор в феврале, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Позже Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, прошли технические консультации. По их итогам Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита. Эквадор всегда являлся основным поставщиком бананов в Россию: так, например, по итогам прошлого года страна поставила бананов на 1,422 миллиона тонн или 758 миллионов долларов. При этом, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Россия закупает 98% бананов в Эквадоре. Однако по итогам первых трех месяцев этого года экспорт сократился более чем на четверть, до 317 тысяч тонн или до 185,6 миллиона долларов по сравнению с таким же периодом прошлого года. Несмотря на такое падение, по данным Ассоциации экспортеров бананов Эквадора, Россия остается одним из основных покупателей местных плодов. Так, по итогам марта 2024 года РФ стала вторым рынком сбыта желтых плодов для эквадора с долей в 18,71% или 19,1 миллиона ящиков. В то же время Москва резко нарастила покупки бананов у Пекина: за январь-март 2024 года из Поднебесной приехало 3,5 тысячи тонн бананов, что в 19 раз больше, чем за такой же период прошлого года (189 тонн) и больше, чем за весь 2023 год (2,9 тысячи тонн). В денежном выражении объемы экспорта за три месяца выросли в 12 раз, до 2,7 миллиона долларов. Кроме того, Россия начала закупать желтые плоды у Индии, хоть и не в таких объемах, как у Китая. Так, согласно индийской статслужбе, объем экспорта по итогам трех месяцев составил 81,7 тонны или 50 тысяч долларов. Также среди стран, которые уже раскрыли данные по торговле, взлетели поставки у Коста-Рики: за январь март было экспортировано 676 тонн бананов (318 тысяч долларов), что втрое больше всего 2023 года. Всего, согласно доступным данным, за 2023 год Россия приобрела 1,426 миллиона тонн бананов на 761 миллион долларов. А за первые три месяца этого года - 322 тысячи тонн на 189 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20240522/yaponiya-848389330.html

китай

эквадор

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поставки бананов, китай, эквадор, россия