https://1prime.ru/20240526/berbok-848519377.html

"Сфабрикованная ложь". Заявление Бербок о России вызвало гнев в Сети

"Сфабрикованная ложь". Заявление Бербок о России вызвало гнев в Сети - 26.05.2024, ПРАЙМ

"Сфабрикованная ложь". Заявление Бербок о России вызвало гнев в Сети

Пост министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в социальной сети X о том, что Россия "разжигает огонь" на границе Евросоюза и о солидарности Берлина со... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T10:49+0300

2024-05-26T10:49+0300

2024-05-26T10:50+0300

политика

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/04/841320499_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b9df2403cafc1469aea64a77e4e8a6e5.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пост министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в социальной сети X о том, что Россия "разжигает огонь" на границе Евросоюза и о солидарности Берлина со странами Балтии подвергся жесткой критике со стороны других пользователей. Так один из пользователей отметил, что агрессивно ведет себя, прежде всего, НАТО, бряцая оружием прямо на внешней границе объединения. "Что за чушь.... Невероятно", — заявил другой.По мнению третьего пользователя, мира на Украине можно было бы достичь, если бы не рассматривался вариант расширения НАТО. "Утверждение о том, что (президент России — ред.) Владимир Путин хочет завоевать всю Европу, является всего лишь сфабрикованной ложью, призванной оправдать постоянное финансирование", — отметил он.Еще один пользователь считает, что "такой воинственный министр — позор для Германии, позор для всего ЕС".Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии сообщил, что представители погранслужбы РФ якобы сняли на реке Нарва служившие для разграничения судоходных путей буи. Отмечалось, что расположение этих буев может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году Россия не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.

https://1prime.ru/20240525/nato-848505659.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес