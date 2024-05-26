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Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет
Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет - 26.05.2024, ПРАЙМ
Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет
Немецкий канцлер Олаф Шольц допустил, что в ближайшие 30 лет Украина не станет членом Североатлантического альянса. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T22:08+0300
2024-05-26T22:08+0300
политика
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц допустил, что в ближайшие 30 лет Украина не станет членом Североатлантического альянса."Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет", — указал Шольц в ходе общения с гражданами. Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
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членство украины в нато, олаф шольц, фрг, прогноз
Политика, членство Украины в НАТО, Олаф Шольц, ФРГ, прогноз
22:08 26.05.2024
 
Шольц допустил, что Украина может не стать членом НАТО в следующие 30 лет

Шольц допустил, что Украину могут так и не принять в НАТО в ближайшие 30 лет

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Немецкий канцлер Олаф Шольц допустил, что в ближайшие 30 лет Украина не станет членом Североатлантического альянса.
"Вы знаете решения, в ближайшее время этого не ожидается. Возможно, что и в ближайшие 30 лет", — указал Шольц в ходе общения с гражданами.
Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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18:13
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
 
Политикачленство Украины в НАТООлаф ШольцФРГпрогноз
 
 
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