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На Западе раскрыли, почему иностранные ЧВК не хотят работать на Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На Западе раскрыли, почему иностранные ЧВК не хотят работать на Украине
На Западе раскрыли, почему иностранные ЧВК не хотят работать на Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, почему иностранные ЧВК не хотят работать на Украине
Хаос и сложная ситуация на линии боевого соприкосновения отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от заключения контрактов на Украине. Об этом... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T07:15+0300
2024-05-26T07:37+0300
спецоперация на украине
сво
иностранные наемники
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ВАШИНГТОН, 26 мая - ПРАЙМ. Хаос и сложная ситуация на линии боевого соприкосновения отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от заключения контрактов на Украине. Об этом рассказал агентству РИА Новости председатель американской компании MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена. "Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков по сравнению с ранними этапами конфликта", — прокомментировал он текущее положение ЧВК на Украине. Шиена полагает, что иностранные структуры, которые рассматривают возможность прихода на Украину, разочарованы описанием тяжелых условий и операционными сложностями. Указанные факторы уменьшают вероятность увеличения количества подобных организаций, работающих на стороне Киева. Кроме того, эксперт считает, что наступление Вооруженных сил РФ может привести к еще большему хаосу в рядах ВСУ. Он также отметил, что ближайшее будущее частных военных подрядчиков на Украине не обязательно указывает на резкий рост спроса, "законодательные изменения и текущие военные разработки могут существенно изменить оперативный ландшафт". Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран. Ведомство регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранных граждан воюющих на стороне киевского режима. Оно также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне Киева. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
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сво, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, СВО, иностранные наемники
07:15 26.05.2024 (обновлено: 07:37 26.05.2024)
 
На Западе раскрыли, почему иностранные ЧВК не хотят работать на Украине

Глава MOSAIC Шиена: хаос на Украине отталкивает иностранные ЧВК от контрактов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАШИНГТОН, 26 мая - ПРАЙМ. Хаос и сложная ситуация на линии боевого соприкосновения отталкивают иностранные частные военные компании (ЧВК) от заключения контрактов на Украине. Об этом рассказал агентству РИА Новости председатель американской компании MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена.
"Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков по сравнению с ранними этапами конфликта", — прокомментировал он текущее положение ЧВК на Украине.
Шиена полагает, что иностранные структуры, которые рассматривают возможность прихода на Украину, разочарованы описанием тяжелых условий и операционными сложностями. Указанные факторы уменьшают вероятность увеличения количества подобных организаций, работающих на стороне Киева.
Кроме того, эксперт считает, что наступление Вооруженных сил РФ может привести к еще большему хаосу в рядах ВСУ.
Он также отметил, что ближайшее будущее частных военных подрядчиков на Украине не обязательно указывает на резкий рост спроса, "законодательные изменения и текущие военные разработки могут существенно изменить оперативный ландшафт".
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран. Ведомство регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранных граждан воюющих на стороне киевского режима. Оно также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне Киева. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
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Спецоперация на УкраинеСВОиностранные наемники
 
 
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