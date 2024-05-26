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Майор ВСУ объяснил, почему в городах военные не носят форму

Майор ВСУ объяснил, почему в городах военные не носят форму - 26.05.2024, ПРАЙМ

Майор ВСУ объяснил, почему в городах военные не носят форму

Украинские военные в городе ходят в гражданском, иначе их принимают за сотрудников военкоматов и пугаются, сообщил майор ВСУ Сергей Алиев. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T20:21+0300

2024-05-26T20:21+0300

2024-05-26T20:22+0300

мобилизация на украине

повестки

украина

военные

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Украинские военные в городе ходят в гражданском, иначе их принимают за сотрудников военкоматов и пугаются, сообщил майор ВСУ Сергей Алиев."Вы видите, что в Киеве нет военных? Я вижу… Весь Киевский гарнизон фактически ходит в гражданском. Не хотят смотреть, что на тебя смотрят как на тцкашника (представителя военкомата -ред.)… Я когда шел в 2022-2023 годах, меня обнимали, целовали, дети подходили, давали браслетики, цветочки, а сейчас от меня отворачиваются. Люди боятся. За что я там воюю, чтобы люди меня тут боялись?", — заявил Алиев в интервью украинской телеведущей. В прошлом году украинские СМИ писали об облавах на призывников в стране. Сотрудники военкомата объясняли раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Также СМИ указывали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.

https://1prime.ru/20240525/ukraina-848506109.html

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мобилизация на украине, повестки, украина, военные