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В Узбекистане назвали последствия возможного увеличения поставок газа из РФ
В Узбекистане назвали последствия возможного увеличения поставок газа из РФ - 26.05.2024, ПРАЙМ
В Узбекистане назвали последствия возможного увеличения поставок газа из РФ
Планируемое увеличение объема поставок российского газа в Узбекистан поможет укрепить энергобезопасность республики и региона в целом, указано в материалах к... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T11:10+0300
2024-05-26T11:10+0300
2024-05-26T11:10+0300
энергетика
россия
узбекистан
поставки газа
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Планируемое увеличение объема поставок российского газа в Узбекистан поможет укрепить энергобезопасность республики и региона в целом, указано в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. "Газпром" в октябре прошлого года начал поставлять газ в Узбекистан через территорию Казахстана по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр". Контракт заключен на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год. "Планируемое увеличение объема поставок будет способствовать укреплению энергобезопасности Узбекистана и всего региона Центральной Азии", - говорится в материалах к визиту президента РФ в Узбекистан, который пройдет 26-27 мая. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в декабре заявил, что компания планирует нарастить поставки в Среднюю Азию и заключить с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией в середине 2024 года на ПМЭФ среднесрочные 15-летние контракты, поставки по которым планируется начать не позднее 1 ноября 2025 года.
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россия, узбекистан, поставки газа
Энергетика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, поставки газа
В Узбекистане назвали последствия возможного увеличения поставок газа из РФ
Увеличение поставок газа из РФ поможет энергобезопасности считают в Узбекистане
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Планируемое увеличение объема поставок российского газа в Узбекистан поможет укрепить энергобезопасность республики и региона в целом, указано в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.
"Газпром" в октябре прошлого года начал поставлять газ в Узбекистан через территорию Казахстана по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр". Контракт заключен на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки – около 2,8 миллиарда кубометров в год.
"Планируемое увеличение объема поставок будет способствовать укреплению энергобезопасности Узбекистана и всего региона Центральной Азии", - говорится в материалах к визиту президента РФ в Узбекистан, который пройдет 26-27 мая.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в декабре заявил, что компания планирует нарастить поставки в Среднюю Азию и заключить с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией в середине 2024 года на ПМЭФ среднесрочные 15-летние контракты, поставки по которым планируется начать не позднее 1 ноября 2025 года.
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