https://1prime.ru/20240526/katastrofa-848524020.html
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - 26.05.2024, ПРАЙМ
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Украинской армии будет решить проблему с глушением системы Starlink российскими РЭБ, предположил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T17:57+0300
2024-05-26T17:57+0300
2024-05-26T17:57+0300
вооружения
сво
starlink
вс россии
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36ddebdb32073462c5f320fabea95c3e.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Украинской армии будет решить проблему с глушением системы Starlink российскими РЭБ, предположил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Конечно, Соединенные Штаты попытаются найти способы обойти глушение, но если русские останутся впереди, что они могут сделать, учитывая, что они признанные мастера в таких вещах, тогда это катастрофа для Украины. Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink", — указал эксперт.Меркурис уточнил, что у ВС России все лучше и лучше получается глушить систему Starlink. Русским удалось снижать ее эффективность в ходе продвижения в Харьковской области, заключил аналитик.Ранее американский бизнесмен Илон Маск написал в соцсети Х, что его компания SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема.Газета New York Times 24 мая отметила, что частые сбои в работе Starlink в зоне спецоперации могут привести к тактическому сдвигу в конфликте.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240526/marshrut-848523261.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1b/847763824_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ec3c312f227b91f11af270dcff9a6b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, starlink, вс россии, сша
Вооружения, СВО, Starlink, ВС России, США
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Меркурис: глушение системы Starlink в зоне СВО станет катастрофой для ВСУ
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ.
Украинской армии будет решить проблему с глушением системы Starlink российскими РЭБ, предположил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале
.
"Конечно, Соединенные Штаты попытаются найти способы обойти глушение, но если русские останутся впереди, что они могут сделать, учитывая, что они признанные мастера в таких вещах, тогда это катастрофа для Украины. Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink", — указал эксперт.
Меркурис уточнил, что у ВС России все лучше и лучше получается глушить систему Starlink. Русским удалось снижать ее эффективность в ходе продвижения в Харьковской области, заключил аналитик.
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии
Ранее американский бизнесмен Илон Маск написал в соцсети Х, что его компания SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема.
Газета New York Times 24 мая отметила, что частые сбои в работе Starlink в зоне спецоперации могут привести к тактическому сдвигу в конфликте.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.