https://1prime.ru/20240526/katastrofa-848524020.html

Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - 26.05.2024, ПРАЙМ

Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Украинской армии будет решить проблему с глушением системы Starlink российскими РЭБ, предположил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T17:57+0300

2024-05-26T17:57+0300

2024-05-26T17:57+0300

вооружения

сво

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вс россии

сша

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Украинской армии будет решить проблему с глушением системы Starlink российскими РЭБ, предположил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Конечно, Соединенные Штаты попытаются найти способы обойти глушение, но если русские останутся впереди, что они могут сделать, учитывая, что они признанные мастера в таких вещах, тогда это катастрофа для Украины. Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink", — указал эксперт.Меркурис уточнил, что у ВС России все лучше и лучше получается глушить систему Starlink. Русским удалось снижать ее эффективность в ходе продвижения в Харьковской области, заключил аналитик.Ранее американский бизнесмен Илон Маск написал в соцсети Х, что его компания SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема.Газета New York Times 24 мая отметила, что частые сбои в работе Starlink в зоне спецоперации могут привести к тактическому сдвигу в конфликте.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240526/marshrut-848523261.html

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сво, starlink, вс россии, сша