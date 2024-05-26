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Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - 26.05.2024, ПРАЙМ
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Украинской армии будет решить проблему с глушением системы Starlink российскими РЭБ, предположил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T17:57+0300
2024-05-26T17:57+0300
вооружения
сво
starlink
вс россии
сша
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Украинской армии будет решить проблему с глушением системы Starlink российскими РЭБ, предположил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Конечно, Соединенные Штаты попытаются найти способы обойти глушение, но если русские останутся впереди, что они могут сделать, учитывая, что они признанные мастера в таких вещах, тогда это катастрофа для Украины. Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink", — указал эксперт.Меркурис уточнил, что у ВС России все лучше и лучше получается глушить систему Starlink. Русским удалось снижать ее эффективность в ходе продвижения в Харьковской области, заключил аналитик.Ранее американский бизнесмен Илон Маск написал в соцсети Х, что его компания SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема.Газета New York Times 24 мая отметила, что частые сбои в работе Starlink в зоне спецоперации могут привести к тактическому сдвигу в конфликте.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сво, starlink, вс россии, сша
Вооружения, СВО, Starlink, ВС России, США
17:57 26.05.2024
 
Это катастрофа. На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Меркурис: глушение системы Starlink в зоне СВО станет катастрофой для ВСУ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Украинской армии будет решить проблему с глушением системы Starlink российскими РЭБ, предположил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
"Конечно, Соединенные Штаты попытаются найти способы обойти глушение, но если русские останутся впереди, что они могут сделать, учитывая, что они признанные мастера в таких вещах, тогда это катастрофа для Украины. Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink", — указал эксперт.
Меркурис уточнил, что у ВС России все лучше и лучше получается глушить систему Starlink. Русским удалось снижать ее эффективность в ходе продвижения в Харьковской области, заключил аналитик.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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15:46
Ранее американский бизнесмен Илон Маск написал в соцсети Х, что его компания SpaceX тратит огромные ресурсы на борьбу с попытками России заглушить Starlink на Украине, и признал, что это серьезная проблема.
Газета New York Times 24 мая отметила, что частые сбои в работе Starlink в зоне спецоперации могут привести к тактическому сдвигу в конфликте.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
ВооруженияСВОStarlinkВС РоссииСША
 
 
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