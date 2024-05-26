Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал поддерживать темпы развития химической промышленности - 26.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240526/khimprom-848518426.html
Мишустин призвал поддерживать темпы развития химической промышленности
Мишустин призвал поддерживать темпы развития химической промышленности - 26.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал поддерживать темпы развития химической промышленности
Развитие химической отрасли помогает обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны, перед отраслью стоят масштабные задачи, следует... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T09:55+0300
2024-05-26T09:55+0300
экономика
михаил мишустин
химическая промышленность
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_0f9ef5a3de367eb7765a210997a1945d.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Развитие химической отрасли помогает обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны, перед отраслью стоят масштабные задачи, следует поддерживать набранные темпы развития, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. "Современная химическая индустрия – одна из ключевых, способствует росту экономики, обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны. Сегодня перед химпромом стоят масштабные задачи. Необходимо поддерживать набранные темпы развития, в том числе малотоннажной и среднетоннажной химии", — подчеркнул он. Мишустин напомнил, что для этого по поручению президента России Владимира Путина будет построено 150 современных предприятий с полным циклом производства. Премьер также призвал продолжать цифровую трансформацию отрасли, создавать новые технологические решения и разработки. "Особое внимание уделять подготовке высококвалифицированных специалистов", — добавил он. Глава правительства пожелал работникам химической промышленности дальнейших успехов и новых открытий.
https://1prime.ru/20240525/putin-848511206.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee11a7fc87fd8fd1e189028ca6096ea6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, химическая промышленность, экономика рф
Экономика, Михаил Мишустин, химическая промышленность, экономика РФ
09:55 26.05.2024
 
Мишустин призвал поддерживать темпы развития химической промышленности

Мишустин: перед химпромом стоят масштабные задачи, надо поддерживать темпы развития

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Развитие химической отрасли помогает обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны, перед отраслью стоят масштабные задачи, следует поддерживать набранные темпы развития, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником.
"Современная химическая индустрия – одна из ключевых, способствует росту экономики, обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны. Сегодня перед химпромом стоят масштабные задачи. Необходимо поддерживать набранные темпы развития, в том числе малотоннажной и среднетоннажной химии", — подчеркнул он.
Мишустин напомнил, что для этого по поручению президента России Владимира Путина будет построено 150 современных предприятий с полным циклом производства.
Премьер также призвал продолжать цифровую трансформацию отрасли, создавать новые технологические решения и разработки.
"Особое внимание уделять подготовке высококвалифицированных специалистов", — добавил он.
Глава правительства пожелал работникам химической промышленности дальнейших успехов и новых открытий.
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Путин потребовал выстроить эффективную экономику вооруженных сил
Вчера, 17:11
 
ЭкономикаМихаил Мишустинхимическая промышленностьэкономика РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала