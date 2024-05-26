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Мишустин призвал поддерживать темпы развития химической промышленности

Мишустин призвал поддерживать темпы развития химической промышленности - 26.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал поддерживать темпы развития химической промышленности

Развитие химической отрасли помогает обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны, перед отраслью стоят масштабные задачи, следует... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T09:55+0300

2024-05-26T09:55+0300

2024-05-26T09:55+0300

экономика

михаил мишустин

химическая промышленность

экономика рф

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Развитие химической отрасли помогает обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны, перед отраслью стоят масштабные задачи, следует поддерживать набранные темпы развития, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. "Современная химическая индустрия – одна из ключевых, способствует росту экономики, обеспечению технологической независимости и обороноспособности страны. Сегодня перед химпромом стоят масштабные задачи. Необходимо поддерживать набранные темпы развития, в том числе малотоннажной и среднетоннажной химии", — подчеркнул он. Мишустин напомнил, что для этого по поручению президента России Владимира Путина будет построено 150 современных предприятий с полным циклом производства. Премьер также призвал продолжать цифровую трансформацию отрасли, создавать новые технологические решения и разработки. "Особое внимание уделять подготовке высококвалифицированных специалистов", — добавил он. Глава правительства пожелал работникам химической промышленности дальнейших успехов и новых открытий.

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михаил мишустин, химическая промышленность, экономика рф