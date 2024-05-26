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Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием

Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием - 26.05.2024, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием

Разговоры в странах Запада об ударах американским оружием по территории России свидетельствуют о безысходности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T13:50+0300

2024-05-26T13:50+0300

2024-05-26T13:50+0300

политика

россия

украина

запад

сергей лавров

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Разговоры в странах Запада об ударах американским оружием по территории России свидетельствуют о безысходности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", — ответил глава внешнеполитического ведомства на вопрос журналиста Павла Зарубина, комментируя разговоры на Западе об ударах оружием США по территории России. Лавров отметил, что Россия показала Западу, что не будет мириться с попытками использования Киева как угрозы безопасности РФ и инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях. После этого там и стали принимать решения в том числе о поставках Киеву вооружений, отметил министр.

https://1prime.ru/20240526/medvedev-848521068.html

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россия, украина, запад, сергей лавров