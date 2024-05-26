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Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием
Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием - 26.05.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием
Разговоры в странах Запада об ударах американским оружием по территории России свидетельствуют о безысходности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T13:50+0300
2024-05-26T13:50+0300
2024-05-26T13:50+0300
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Разговоры в странах Запада об ударах американским оружием по территории России свидетельствуют о безысходности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", — ответил глава внешнеполитического ведомства на вопрос журналиста Павла Зарубина, комментируя разговоры на Западе об ударах оружием США по территории России. Лавров отметил, что Россия показала Западу, что не будет мириться с попытками использования Киева как угрозы безопасности РФ и инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях. После этого там и стали принимать решения в том числе о поставках Киеву вооружений, отметил министр.
https://1prime.ru/20240526/medvedev-848521068.html
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россия, украина, запад, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием
Лавров: разговоры об ударах по РФ американским оружием отражают безысходность
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Разговоры в странах Запада об ударах американским оружием по территории России свидетельствуют о безысходности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как я понимаю, эти разговоры отражают в определенном смысле безысходность и понимание, что обычными честными средствами, которые применяются в международном праве даже во время боевых действий, они не достигнут своей цели. Это похоже на агонию", — ответил глава внешнеполитического ведомства на вопрос журналиста Павла Зарубина, комментируя разговоры на Западе об ударах оружием США по территории России.
Лавров отметил, что Россия показала Западу, что не будет мириться с попытками использования Киева как угрозы безопасности РФ и инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях. После этого там и стали принимать решения в том числе о поставках Киеву вооружений, отметил министр.
Медведев ответил на слова Сикорского об ударе США по российским целям