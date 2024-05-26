https://1prime.ru/20240526/manturov-848522186.html

Зарубежные самолеты своевременно проходят техобслуживание, заявил Мантуров

Зарубежные самолеты своевременно проходят техобслуживание, заявил Мантуров - 26.05.2024, ПРАЙМ

Зарубежные самолеты своевременно проходят техобслуживание, заявил Мантуров

Самолеты зарубежного производства - Boeing и Airbus - в парках российских авиакомпаний ремонтируются своевременно и соответствуют всем необходимым требованиям,... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T14:08+0300

2024-05-26T14:08+0300

2024-05-26T14:08+0300

экономика

авиация

денис мантуров

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Самолеты зарубежного производства - Boeing и Airbus - в парках российских авиакомпаний ремонтируются своевременно и соответствуют всем необходимым требованиям, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Идет постоянная работа в части технического обслуживания: они соответствуют полностью всем тем требованиям, которые предъявляются нашими российскими авиационными властями", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках запчастей для самолетов Boeing и Airbus в РФ, в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой журналист опубликовал в своем Telegram-канале. "Поэтому относительно ремонта и своевременной замены запчастей - все это делается", - подчеркнул Мантуров. Чиновник также отметил, что на этом примере и в ситуации с автопромом, когда "оказалось, что можно за один день уехать (иностранным компаниях из РФ – ред.)", здесь "получили хороший урок" и впредь такого не допустят.

https://1prime.ru/20240524/samolet-848477848.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авиация, денис мантуров