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Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии - 26.05.2024, ПРАЙМ
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии
Британия поставляет транши военной помощи на Украину через Жешув в Польше и через пролив Ла-Манш, сообщает The Sunday Times. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T15:46+0300
2024-05-26T15:46+0300
2024-05-26T15:46+0300
вооружения
военная помощь украине
великобритания
поставки вооружения
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Британия поставляет транши военной помощи на Украину через Жешув в Польше и через пролив Ла-Манш, сообщает The Sunday Times.По данным издания, с начала спецоперации аэропорт Жешув превратился в огромный международный логистический центр. Раньше он обслуживал около 100 пассажирских рейсов в неделю, теперь он принимает военные и грузовые самолеты, которые перевозят десятки миллиардов фунтов западной военной помощи. The Sunday Times отмечает, что активность военной авиации выросла на 167%, а британские ВВС являются вторыми по частоте использования аэродрома после ВВС США.За последние два года самолетами в Польшу были доставлены миллионы боеприпасов, а также стрелковое оружие, дальнобойные ракеты и противотанковое вооружение из Великобритании, а бронетехника, танки и дальнобойная артиллерия переправляются через Ла-Манш, а затем перевозятся по Европе поездом.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.Financial Times приводила текст совместного письма канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксена, Петра Фиалы, Каи Каллас и Марка Рютте. Европейские лидеры признали, что не достигли цели по поставке на Украину миллиона боеприпасов к марту 2024 года и предрекли ВСУ проблемы. На этом фоне ЕС призвал увеличить усилия по военной поддержке Киева.
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военная помощь украине, великобритания, поставки вооружения
Вооружения, военная помощь Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, поставки вооружения
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии
The Sunday Times: помощь Киеву из Британии поступает по двум основным маршрутам
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ.
Британия поставляет транши военной помощи на Украину через Жешув в Польше и через пролив Ла-Манш, сообщает
The Sunday Times.
По данным издания, с начала спецоперации аэропорт Жешув превратился в огромный международный логистический центр. Раньше он обслуживал около 100 пассажирских рейсов в неделю, теперь он принимает военные и грузовые самолеты, которые перевозят десятки миллиардов фунтов западной военной помощи.
The Sunday Times отмечает, что активность военной авиации выросла на 167%, а британские ВВС являются вторыми по частоте использования аэродрома после ВВС США.
За последние два года самолетами в Польшу были доставлены миллионы боеприпасов, а также стрелковое оружие, дальнобойные ракеты и противотанковое вооружение из Великобритании, а бронетехника, танки и дальнобойная артиллерия переправляются через Ла-Манш, а затем перевозятся по Европе поездом.
Расчеты "Града" нанесли удар по складам и живой силе ВСУ
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.
Financial Times приводила текст совместного письма канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксена, Петра Фиалы, Каи Каллас и Марка Рютте. Европейские лидеры признали, что не достигли цели по поставке на Украину миллиона боеприпасов к марту 2024 года и предрекли ВСУ проблемы. На этом фоне ЕС призвал увеличить усилия по военной поддержке Киева.