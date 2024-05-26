Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии - 26.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240526/marshrut-848523261.html
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии - 26.05.2024, ПРАЙМ
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии
Британия поставляет транши военной помощи на Украину через Жешув в Польше и через пролив Ла-Манш, сообщает The Sunday Times. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T15:46+0300
2024-05-26T15:46+0300
вооружения
военная помощь украине
великобритания
поставки вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Британия поставляет транши военной помощи на Украину через Жешув в Польше и через пролив Ла-Манш, сообщает The Sunday Times.По данным издания, с начала спецоперации аэропорт Жешув превратился в огромный международный логистический центр. Раньше он обслуживал около 100 пассажирских рейсов в неделю, теперь он принимает военные и грузовые самолеты, которые перевозят десятки миллиардов фунтов западной военной помощи. The Sunday Times отмечает, что активность военной авиации выросла на 167%, а британские ВВС являются вторыми по частоте использования аэродрома после ВВС США.За последние два года самолетами в Польшу были доставлены миллионы боеприпасов, а также стрелковое оружие, дальнобойные ракеты и противотанковое вооружение из Великобритании, а бронетехника, танки и дальнобойная артиллерия переправляются через Ла-Манш, а затем перевозятся по Европе поездом.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.Financial Times приводила текст совместного письма канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксена, Петра Фиалы, Каи Каллас и Марка Рютте. Европейские лидеры признали, что не достигли цели по поставке на Украину миллиона боеприпасов к марту 2024 года и предрекли ВСУ проблемы. На этом фоне ЕС призвал увеличить усилия по военной поддержке Киева.
https://1prime.ru/20240526/grad-848516467.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
военная помощь украине, великобритания, поставки вооружения
Вооружения, военная помощь Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, поставки вооружения
15:46 26.05.2024
 
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии

The Sunday Times: помощь Киеву из Британии поступает по двум основным маршрутам

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Британия поставляет транши военной помощи на Украину через Жешув в Польше и через пролив Ла-Манш, сообщает The Sunday Times.
По данным издания, с начала спецоперации аэропорт Жешув превратился в огромный международный логистический центр. Раньше он обслуживал около 100 пассажирских рейсов в неделю, теперь он принимает военные и грузовые самолеты, которые перевозят десятки миллиардов фунтов западной военной помощи.
The Sunday Times отмечает, что активность военной авиации выросла на 167%, а британские ВВС являются вторыми по частоте использования аэродрома после ВВС США.
За последние два года самолетами в Польшу были доставлены миллионы боеприпасов, а также стрелковое оружие, дальнобойные ракеты и противотанковое вооружение из Великобритании, а бронетехника, танки и дальнобойная артиллерия переправляются через Ла-Манш, а затем перевозятся по Европе поездом.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Расчеты "Града" нанесли удар по складам и живой силе ВСУ
06:58
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.
Financial Times приводила текст совместного письма канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксена, Петра Фиалы, Каи Каллас и Марка Рютте. Европейские лидеры признали, что не достигли цели по поставке на Украину миллиона боеприпасов к марту 2024 года и предрекли ВСУ проблемы. На этом фоне ЕС призвал увеличить усилия по военной поддержке Киева.
 
Вооружениявоенная помощь УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯпоставки вооружения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала