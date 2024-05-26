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Медведев ответил на слова Сикорского об ударе США по российским целям

Медведев ответил на слова Сикорского об ударе США по российским целям - 26.05.2024, ПРАЙМ

Медведев ответил на слова Сикорского об ударе США по российским целям

Варшаве следует понимать, что нанесенный США удар по российским целям будет означать начало мировой войны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T12:45+0300

2024-05-26T12:45+0300

2024-05-26T12:45+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Варшаве следует понимать, что нанесенный США удар по российским целям будет означать начало мировой войны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью изданию Guardian, что Вашингтон пригрозил Москве "уничтожением" российского контингента в зоне СВО, если РФ применит на Украине ядерное оружие. "Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной атаке США на силы РФ в зоне спецоперации, заявила, что министру следовало бы рассказать о роли Вашингтона в подрывах "Северных потоков".

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россия, сша, польша, сво, дмитрий медведев