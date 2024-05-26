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Медведев ответил на слова Сикорского об ударе США по российским целям - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Медведев ответил на слова Сикорского об ударе США по российским целям
Медведев ответил на слова Сикорского об ударе США по российским целям - 26.05.2024, ПРАЙМ
Медведев ответил на слова Сикорского об ударе США по российским целям
Варшаве следует понимать, что нанесенный США удар по российским целям будет означать начало мировой войны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T12:45+0300
2024-05-26T12:45+0300
политика
россия
сша
польша
сво
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Варшаве следует понимать, что нанесенный США удар по российским целям будет означать начало мировой войны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью изданию Guardian, что Вашингтон пригрозил Москве "уничтожением" российского контингента в зоне СВО, если РФ применит на Украине ядерное оружие. "Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной атаке США на силы РФ в зоне спецоперации, заявила, что министру следовало бы рассказать о роли Вашингтона в подрывах "Северных потоков".
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россия, сша, польша, сво, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, США, ПОЛЬША, СВО, Дмитрий Медведев
12:45 26.05.2024
 
Медведев ответил на слова Сикорского об ударе США по российским целям

Медведев: Варшава должна понимать, чем грозит удар США по российским целям

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Варшаве следует понимать, что нанесенный США удар по российским целям будет означать начало мировой войны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью изданию Guardian, что Вашингтон пригрозил Москве "уничтожением" российского контингента в зоне СВО, если РФ применит на Украине ядерное оружие.
"Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и, наверняка, получит свою долю радиоактивного пепла", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможной атаке США на силы РФ в зоне спецоперации, заявила, что министру следовало бы рассказать о роли Вашингтона в подрывах "Северных потоков".
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Захарова ответила на угрозы главы МИД Польши в адрес России
05:25
 
ПолитикаРОССИЯСШАПОЛЬШАСВОДмитрий Медведев
 
 
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