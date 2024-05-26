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Мишустин отметил роль бизнеса в повышении благосостояния россиян
Мишустин отметил роль бизнеса в повышении благосостояния россиян - 26.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил роль бизнеса в повышении благосостояния россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их профессионализму... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T11:00+0300
2024-05-26T11:00+0300
2024-05-26T11:00+0300
экономика
россия
бизнес
благосостояние граждан
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их профессионализму повышается благосостояние миллионов россиян, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Поздравляю с Днём российского предпринимательства руководителей крупных компаний и холдингов, представителей малого и среднего бизнеса. Всех, кто своим трудом и талантом создаёт современные производства, ИТ-технологии, фермерские хозяйства, реализует масштабные проекты в самых разных сферах. Благодаря вашему профессионализму, энергии, целеустремлённости, огромной работоспособности воплощаются в жизнь смелые идеи, развивается государственно-частное партнёрство, осуществляются важные социально-экономические преобразования, обеспечивается технологическая независимость страны, повышается благосостояние миллионов россиян", - говорится в сообщении. Мишустин отметил, что правительство России оказывает поддержку предпринимательскому сообществу, в том числе малому и среднему бизнесу, предоставляет субсидии и льготы, упрощает административные процедуры, способствует формированию благоприятного инвестиционного климата, что позволяет бизнесу открывать высокотехнологичные предприятия, сохранять рабочие места, повышать качество товаров, сервисов и услуг. "Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем любые внешние вызовы, сделаем всё для достижения национальных целей, современного развития и процветания России. Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр.
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россия, бизнес, благосостояние граждан, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, благосостояние граждан, Михаил Мишустин
Мишустин отметил роль бизнеса в повышении благосостояния россиян
Мишустин: благодаря предпринимателям повышается благосостояние миллионов россиян
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их профессионализму повышается благосостояние миллионов россиян, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю с Днём российского предпринимательства руководителей крупных компаний и холдингов, представителей малого и среднего бизнеса. Всех, кто своим трудом и талантом создаёт современные производства, ИТ-технологии, фермерские хозяйства, реализует масштабные проекты в самых разных сферах. Благодаря вашему профессионализму, энергии, целеустремлённости, огромной работоспособности воплощаются в жизнь смелые идеи, развивается государственно-частное партнёрство, осуществляются важные социально-экономические преобразования, обеспечивается технологическая независимость страны, повышается благосостояние миллионов россиян", - говорится в сообщении.
Мишустин отметил, что правительство России оказывает поддержку предпринимательскому сообществу, в том числе малому и среднему бизнесу, предоставляет субсидии и льготы, упрощает административные процедуры, способствует формированию благоприятного инвестиционного климата, что позволяет бизнесу открывать высокотехнологичные предприятия, сохранять рабочие места, повышать качество товаров, сервисов и услуг.
"Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем любые внешние вызовы, сделаем всё для достижения национальных целей, современного развития и процветания России. Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего", - заключил премьер-министр.
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