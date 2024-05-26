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В Молдавии рассказали о решении по переговорам о вступлении в ЕС - 26.05.2024, ПРАЙМ
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В Молдавии рассказали о решении по переговорам о вступлении в ЕС
В Молдавии рассказали о решении по переговорам о вступлении в ЕС - 26.05.2024, ПРАЙМ
В Молдавии рассказали о решении по переговорам о вступлении в ЕС
Решение о начале проведения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС может быть принято в последнюю неделю июня. Об этом сообщила в комментарии порталу Agora... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T09:44+0300
2024-05-26T09:44+0300
политика
молдавия
вступление в ес
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КИШИНЕВ, 26 мая - ПРАЙМ. Решение о начале проведения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС может быть принято в последнюю неделю июня. Об этом сообщила в комментарии порталу Agora вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова. "24 июня состоится Совет по общим вопросам, на котором будет принято решение о проведении межправительственной конференции. Между встречей министров иностранных дел и европейских дел 24 июня и встречей премьер-министров и президентов в конце той же недели мы можем говорить о том, когда состоится межправительственная конференция. Это если будет принято решение о проведении этой конференции", — сказала она. Герасимова полагает, что если решение о проведении межправительственной конференции все же будет принято, то в ней будет участвовать небольшая группа представителей правительства Молдавии. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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молдавия, вступление в ес
Политика, МОЛДАВИЯ, вступление в ЕС
09:44 26.05.2024
 
В Молдавии рассказали о решении по переговорам о вступлении в ЕС

Вице-премьер Молдавии: решение по переговорам о вступлении в ЕС примут в июне

© Unsplash/Dorin SeremetКишинев, Молдова
Кишинев, Молдова
© Unsplash/Dorin Seremet
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КИШИНЕВ, 26 мая - ПРАЙМ. Решение о начале проведения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС может быть принято в последнюю неделю июня. Об этом сообщила в комментарии порталу Agora вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова.
"24 июня состоится Совет по общим вопросам, на котором будет принято решение о проведении межправительственной конференции. Между встречей министров иностранных дел и европейских дел 24 июня и встречей премьер-министров и президентов в конце той же недели мы можем говорить о том, когда состоится межправительственная конференция. Это если будет принято решение о проведении этой конференции", — сказала она.
Герасимова полагает, что если решение о проведении межправительственной конференции все же будет принято, то в ней будет участвовать небольшая группа представителей правительства Молдавии.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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ПолитикаМОЛДАВИЯвступление в ЕС
 
 
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