https://1prime.ru/20240526/moldaviya-848518173.html

В Молдавии рассказали о решении по переговорам о вступлении в ЕС

В Молдавии рассказали о решении по переговорам о вступлении в ЕС - 26.05.2024, ПРАЙМ

В Молдавии рассказали о решении по переговорам о вступлении в ЕС

Решение о начале проведения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС может быть принято в последнюю неделю июня. Об этом сообщила в комментарии порталу Agora... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T09:44+0300

2024-05-26T09:44+0300

2024-05-26T09:44+0300

политика

молдавия

вступление в ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/18/841391811_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_5f13388b132d614538edbf06be4294ee.jpg

КИШИНЕВ, 26 мая - ПРАЙМ. Решение о начале проведения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС может быть принято в последнюю неделю июня. Об этом сообщила в комментарии порталу Agora вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Кристина Герасимова. "24 июня состоится Совет по общим вопросам, на котором будет принято решение о проведении межправительственной конференции. Между встречей министров иностранных дел и европейских дел 24 июня и встречей премьер-министров и президентов в конце той же недели мы можем говорить о том, когда состоится межправительственная конференция. Это если будет принято решение о проведении этой конференции", — сказала она. Герасимова полагает, что если решение о проведении межправительственной конференции все же будет принято, то в ней будет участвовать небольшая группа представителей правительства Молдавии. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://1prime.ru/20240522/moldaviya-848396978.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, вступление в ес