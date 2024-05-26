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Захарова сыронизировала над словами прокурора МУС о Северной Ирландии - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Захарова сыронизировала над словами прокурора МУС о Северной Ирландии
Захарова сыронизировала над словами прокурора МУС о Северной Ирландии - 26.05.2024, ПРАЙМ
Захарова сыронизировала над словами прокурора МУС о Северной Ирландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над словами прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, поинтересовавшись у него, | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T12:39+0300
2024-05-26T12:39+0300
политика
мус
мария захарова
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над словами прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, поинтересовавшись у него, когда будет наказан Лондон за бомбардировки Ирака. Ранее сообщалось, запросивший ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху прокурор МУС, в ответ на критику Лондона и Вашингтона заявил, что британцы не стали бомбить столицу Северной Ирландии в качестве наказания за теракты. "Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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мус, мария захарова, лондон
Политика, МУС, Мария Захарова, ЛОНДОН
12:39 26.05.2024
 
Захарова сыронизировала над словами прокурора МУС о Северной Ирландии

Захарова с иронией спросила у прокурора МУС Хана, когда накажут Лондон за Ирак

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над словами прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, поинтересовавшись у него, когда будет наказан Лондон за бомбардировки Ирака.
Ранее сообщалось, запросивший ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху прокурор МУС, в ответ на критику Лондона и Вашингтона заявил, что британцы не стали бомбить столицу Северной Ирландии в качестве наказания за теракты.
"Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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