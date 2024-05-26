https://1prime.ru/20240526/mus-848520956.html

Захарова сыронизировала над словами прокурора МУС о Северной Ирландии

Захарова сыронизировала над словами прокурора МУС о Северной Ирландии - 26.05.2024, ПРАЙМ

Захарова сыронизировала над словами прокурора МУС о Северной Ирландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над словами прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, поинтересовавшись у него, | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T12:39+0300

2024-05-26T12:39+0300

2024-05-26T12:39+0300

политика

мус

мария захарова

лондон

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала над словами прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, поинтересовавшись у него, когда будет наказан Лондон за бомбардировки Ирака. Ранее сообщалось, запросивший ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху прокурор МУС, в ответ на критику Лондона и Вашингтона заявил, что британцы не стали бомбить столицу Северной Ирландии в качестве наказания за теракты. "Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20240526/bayden-848516341.html

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мус, мария захарова, лондон