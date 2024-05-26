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Вот это прогрессия. Россия меняет налоги с оглядкой на ближний круг - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Вот это прогрессия. Россия меняет налоги с оглядкой на ближний круг
Вот это прогрессия. Россия меняет налоги с оглядкой на ближний круг - 26.05.2024, ПРАЙМ
Вот это прогрессия. Россия меняет налоги с оглядкой на ближний круг
Обсуждение изменений параметров налоговой системы России перешло в активную стадию. Нет сомнений, что в государственных интересах обеспечить более высокие... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T08:00+0300
2024-05-26T08:00+0300
мнения аналитиков
налогообложение
налоговые новации
?1716699601
Обсуждение изменений параметров налоговой системы России перешло в активную стадию. Нет сомнений, что в государственных интересах обеспечить более высокие показатели налоговых поступлений. Этого, в частности, предполагается достичь за счет "разумной прогрессии" в налогообложении физических лиц.Основной акцент при совершенствовании налогового законодательства сделан на принципе справедливости. Широкое использование прогрессивного налогообложения в мировой практике озвучено министром финансов в качестве одного из аргументов для применения подобной системы в России. Чтобы система осталась конкурентоспособной, предложения по прогрессии будут учитывать уровень соответствующего налогообложения в странах-соседях. Заявлено также, что подавляющее большинство россиян повышение ставок не коснётся.Можно ли говорить о том, что ставки налогов, применяемых в ближних странах, в первую очередь входящих в ЕАЭС, будут ориентиром изменения уровня налогообложения в России? Вероятно, так и будет. Но очевидно, что во внимание должны приниматься и иные факторы, например, уровень развития экономики соответствующей страны, социальных институтов, инфраструктуры, доходов населения.Тем не менее, давайте посмотрим, какие текущие ставки подоходного налога применяются в странах ЕАЭС. Так, в Беларуси для большинства видов доходов физических лиц применяется ставка 13%, однако имеется и прогрессия: доходы, в совокупности превышающие в год 200 тысяч белорусских рублей (чуть более 5,5 миллиона российских рублей), облагаются по ставке 25%. В Армении ставка подоходного налога зависит от вида дохода, трудовые доходы облагаются по 20%. А в Казахстане и Кыргызстане основная ставка подоходного налога составляет 10%.В России уже действует прогрессивное налогообложение физических лиц: с 2021 года введена повышенная ставка НДФЛ 15 % для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Согласно данным Росстата (см. доклад Федеральной службы государственной статистики "Социально-экономическое положение России" от января 2024), такое повышение принесло бюджету в 2023 году 159,5 млрд рублей. Для более существенного пополнения бюджета за счет НДФЛ требуется либо значительное повышение ставки налога, либо снижение порога дохода, облагаемого по повышенной ставке.По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников в 2023 году составила 73,7 тысячи рублей, что составляет менее миллиона рублей в год. Можно предполагать, что рост налогов затронет россиян с уровнем ежегодного дохода выше миллиона (например, до ставки 15%), а в отношении доходов выше 5 миллионов рублей в год – до ставки 25%. Такие показатели будут, с одной стороны, соответствовать уровню налогообложения в странах-соседях (Беларусь), не затронут основную массу населения, но при этом привнесут в бюджет значительные суммы. Ожидается, что конкретные параметры будут предложены правительством в ближайшее время.Эксперт - партнер аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Виталий Иваненко
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Виталий Иваненко
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, налогообложение, налоговые новации
Мнения аналитиков, налогообложение, налоговые новации
08:00 26.05.2024
 
Вот это прогрессия. Россия меняет налоги с оглядкой на ближний круг

Юрист Иваненко: для доходов свыше 1 миллиона рублей НДФЛ могут повысить до 15%

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Партнер аудиторско-консалтинговой группы Юникон Виталий Иваненко
Виталий Иваненко
Партнер аудиторско-консалтинговой группы "Юникон"
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Обсуждение изменений параметров налоговой системы России перешло в активную стадию. Нет сомнений, что в государственных интересах обеспечить более высокие показатели налоговых поступлений. Этого, в частности, предполагается достичь за счет "разумной прогрессии" в налогообложении физических лиц.
Основной акцент при совершенствовании налогового законодательства сделан на принципе справедливости. Широкое использование прогрессивного налогообложения в мировой практике озвучено министром финансов в качестве одного из аргументов для применения подобной системы в России. Чтобы система осталась конкурентоспособной, предложения по прогрессии будут учитывать уровень соответствующего налогообложения в странах-соседях. Заявлено также, что подавляющее большинство россиян повышение ставок не коснётся.
Можно ли говорить о том, что ставки налогов, применяемых в ближних странах, в первую очередь входящих в ЕАЭС, будут ориентиром изменения уровня налогообложения в России? Вероятно, так и будет. Но очевидно, что во внимание должны приниматься и иные факторы, например, уровень развития экономики соответствующей страны, социальных институтов, инфраструктуры, доходов населения.
Тем не менее, давайте посмотрим, какие текущие ставки подоходного налога применяются в странах ЕАЭС. Так, в Беларуси для большинства видов доходов физических лиц применяется ставка 13%, однако имеется и прогрессия: доходы, в совокупности превышающие в год 200 тысяч белорусских рублей (чуть более 5,5 миллиона российских рублей), облагаются по ставке 25%. В Армении ставка подоходного налога зависит от вида дохода, трудовые доходы облагаются по 20%. А в Казахстане и Кыргызстане основная ставка подоходного налога составляет 10%.
В России уже действует прогрессивное налогообложение физических лиц: с 2021 года введена повышенная ставка НДФЛ 15 % для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. Согласно данным Росстата (см. доклад Федеральной службы государственной статистики "Социально-экономическое положение России" от января 2024), такое повышение принесло бюджету в 2023 году 159,5 млрд рублей. Для более существенного пополнения бюджета за счет НДФЛ требуется либо значительное повышение ставки налога, либо снижение порога дохода, облагаемого по повышенной ставке.
По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников в 2023 году составила 73,7 тысячи рублей, что составляет менее миллиона рублей в год. Можно предполагать, что рост налогов затронет россиян с уровнем ежегодного дохода выше миллиона (например, до ставки 15%), а в отношении доходов выше 5 миллионов рублей в год – до ставки 25%. Такие показатели будут, с одной стороны, соответствовать уровню налогообложения в странах-соседях (Беларусь), не затронут основную массу населения, но при этом привнесут в бюджет значительные суммы. Ожидается, что конкретные параметры будут предложены правительством в ближайшее время.
Эксперт - партнер аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Виталий Иваненко

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