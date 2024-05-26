https://1prime.ru/20240526/natsproekty-848522469.html

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - 26.05.2024, ПРАЙМ

Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, следует из фрагмента программы "Москва... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T14:33+0300

2024-05-26T14:33+0300

2024-05-26T14:33+0300

экономика

владимир путин

развитие

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, следует из фрагмента программы "Москва. Кремль. Путин", который выложил в своем Telegram-канале телеведущий Павел Зарубин. В выложенном Зарубине фрагменте, в частности, рассказывается: Как рассказывают выложенные Зарубиным кадры, "в президентском графике на неделю - Совет по стратегическому развитию и национальным проектам". Вместе с тем российский лидер, как свидетельствуют кадры из программы "Москва. Кремль. Путин", на будущей неделе продолжит работу над региональными вопросами. В воскресенье и понедельник глава государства проведет в Узбекистане с государственным визитом.

https://1prime.ru/20240513/natsproekty-848119964.html

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владимир путин, развитие