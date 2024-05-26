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Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - 26.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - 26.05.2024, ПРАЙМ
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, следует из фрагмента программы "Москва... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T14:33+0300
2024-05-26T14:33+0300
экономика
владимир путин
развитие
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, следует из фрагмента программы "Москва. Кремль. Путин", который выложил в своем Telegram-канале телеведущий Павел Зарубин. В выложенном Зарубине фрагменте, в частности, рассказывается: Как рассказывают выложенные Зарубиным кадры, "в президентском графике на неделю - Совет по стратегическому развитию и национальным проектам". Вместе с тем российский лидер, как свидетельствуют кадры из программы "Москва. Кремль. Путин", на будущей неделе продолжит работу над региональными вопросами. В воскресенье и понедельник глава государства проведет в Узбекистане с государственным визитом.
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владимир путин, развитие
Экономика, Владимир Путин, развитие
14:33 26.05.2024
 
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин на неделе проведет заседание Совета по и нацпроектам - ТВ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин перед церемонией официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин перед церемонией официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, следует из фрагмента программы "Москва. Кремль. Путин", который выложил в своем Telegram-канале телеведущий Павел Зарубин.
В выложенном Зарубине фрагменте, в частности, рассказывается: Как рассказывают выложенные Зарубиным кадры, "в президентском графике на неделю - Совет по стратегическому развитию и национальным проектам".
Вместе с тем российский лидер, как свидетельствуют кадры из программы "Москва. Кремль. Путин", на будущей неделе продолжит работу над региональными вопросами.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
Расходы бюджета на нацпроекты на 1 мая составили 37 процентов от плана
13 мая, 17:44
В воскресенье и понедельник глава государства проведет в Узбекистане с государственным визитом.
 
ЭкономикаВладимир Путинразвитие
 
 
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