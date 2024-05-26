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Иран повысит добычу нефти с 3,6 до 4 миллионов баррелей в день
Иран повысит добычу нефти с 3,6 до 4 миллионов баррелей в день - 26.05.2024, ПРАЙМ
Иран повысит добычу нефти с 3,6 до 4 миллионов баррелей в день
Добыча сырой нефти в Иране будет увеличена на 400 баррелей в день и достигнет четырех миллионов баррелей в день - такое решение было принято на прошедшем... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T17:27+0300
2024-05-26T17:27+0300
2024-05-26T17:27+0300
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ТЕГЕРАН, 26 мая – ПРАЙМ. Добыча сырой нефти в Иране будет увеличена на 400 баррелей в день и достигнет четырех миллионов баррелей в день - такое решение было принято на прошедшем заседании правительственного совета по экономическим вопросам, состоявшемся под председательством исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера, передает агентство Nour News. "В продолжение этого заседания был рассмотрен, принят и утвержден план по увеличению добычи сырой нефти Национальной иранской (нефтяной - ред.) компанией, а также план по сокращению потребления нефтепродуктов. Согласно этому плану, будет реализована программа... по (увеличению - ред.) добычи нефти в стране с 3,6 миллиона баррелей до 4 миллионов баррелей в день", - говорится в сообщении агентства. В середине января текущего года иранское государственное агентство Mehr со ссылкой на замминистра нефти и главу Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсена Ходжасте-Мехра сообщило, что NIOC планирует в ближайшем будущем заключить крупные контракты для увеличения добычи нефти и газа. Замминистра оценил текущие запасы нефти и газа в стране в 340 миллиардов баррелей, передает агентство. Он также отметил, что добыча нефти и газа в Иране будет продолжаться в следующие 90 и 100 лет.
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иран, добыча нефти, прогноз
Экономика, ИРАН, добыча нефти, прогноз
Иран повысит добычу нефти с 3,6 до 4 миллионов баррелей в день
Nour News: Иран повысит добычу нефти с 3,6 до 4 миллионов баррелей в день
ТЕГЕРАН, 26 мая – ПРАЙМ. Добыча сырой нефти в Иране будет увеличена на 400 баррелей в день и достигнет четырех миллионов баррелей в день - такое решение было принято на прошедшем заседании правительственного совета по экономическим вопросам, состоявшемся под председательством исполняющего обязанности президента Ирана Мохаммада Мохбера, передает агентство Nour News.
"В продолжение этого заседания был рассмотрен, принят и утвержден план по увеличению добычи сырой нефти Национальной иранской (нефтяной - ред.) компанией, а также план по сокращению потребления нефтепродуктов. Согласно этому плану, будет реализована программа... по (увеличению - ред.) добычи нефти в стране с 3,6 миллиона баррелей до 4 миллионов баррелей в день", - говорится в сообщении агентства.
В середине января текущего года иранское государственное агентство Mehr со ссылкой на замминистра нефти и главу Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсена Ходжасте-Мехра сообщило, что NIOC планирует в ближайшем будущем заключить крупные контракты для увеличения добычи нефти и газа. Замминистра оценил текущие запасы нефти и газа в стране в 340 миллиардов баррелей, передает агентство. Он также отметил, что добыча нефти и газа в Иране будет продолжаться в следующие 90 и 100 лет.
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