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Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишет NYT
Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишет NYT - 26.05.2024, ПРАЙМ
Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишет NYT
Вооружение, которое Запад поставил Украине, не оправдало себя в бою, сообщает New York Times. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T19:58+0300
2024-05-26T19:58+0300
2024-05-26T19:58+0300
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Вооружение, которое Запад поставил Украине, не оправдало себя в бою, сообщает New York Times."По словам украинских командиров, некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей", — указывается в статье.Украинские военные отметили, что американские высокоточные снаряды не помогли на передовой, так как российская армия вызывает помехи в их работе. Вследствие неэффективности ракет США украинские войска перестали использовать часть отправленного в зону СВО оружия. Издание приводит слова бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что западная артиллерия поддержала украинцев, но только на короткий период времени.Западные СМИ не раз отмечали хорошую работу российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских БПЛА.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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ракеты, россия, всу, вс россии, сво
Вооружения, ракеты, РОССИЯ, ВСУ, ВС России, СВО
Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишет NYT
NYT сообщила, что западное оружие подвело ВСУ и привело к гибели солдат
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ.
Вооружение, которое Запад поставил Украине, не оправдало себя в бою, сообщает New York Times
.
"По словам украинских командиров, некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей", — указывается в статье.
Украинские военные отметили, что американские высокоточные снаряды не помогли на передовой, так как российская армия вызывает помехи в их работе.
Вследствие неэффективности ракет США украинские войска перестали использовать часть отправленного в зону СВО оружия. Издание приводит слова бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что западная артиллерия поддержала украинцев, но только на короткий период времени.
Sunday Times назвала основные маршруты поставок помощи ВСУ из Британии
Западные СМИ не раз отмечали хорошую работу российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских БПЛА.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.