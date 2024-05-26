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В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине

В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине

Москва расценивает отказ некоторых стран от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд. Об этом заявил РИА Новости посол по особым... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T12:57+0300

2024-05-26T12:57+0300

2024-05-26T12:59+0300

политика

украина

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КАИР, 26 мая – ПРАЙМ. Москва расценивает отказ некоторых стран от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, который сейчас находится с визитом в Египте. "Мы это расцениваем как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами, которые никакого отношения к самому процессу урегулирования не имеют", — сказал он в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире. Он отметил, что Москва не видит смысла участвовать в конференции и понимает, что "те предложения, включая так называемую "формулу Зеленского", ни к чему не ведут и не имеют оснований являться базисом для какого-либо обсуждения". По словам Мирошника, данный формат не имеет какого-либо смысла без участия второй стороны. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в конференции по Украине, чтобы не позволить втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силва сообщили РИА Новости, что он не поедет на конференцию. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии в связи с участием в мероприятиях после выборов. Швейцария планирует провести 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

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