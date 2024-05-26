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В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ
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В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине
В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине
Москва расценивает отказ некоторых стран от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд. Об этом заявил РИА Новости посол по особым... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T12:57+0300
2024-05-26T12:59+0300
политика
украина
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КАИР, 26 мая – ПРАЙМ. Москва расценивает отказ некоторых стран от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, который сейчас находится с визитом в Египте. "Мы это расцениваем как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами, которые никакого отношения к самому процессу урегулирования не имеют", — сказал он в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире. Он отметил, что Москва не видит смысла участвовать в конференции и понимает, что "те предложения, включая так называемую "формулу Зеленского", ни к чему не ведут и не имеют оснований являться базисом для какого-либо обсуждения". По словам Мирошника, данный формат не имеет какого-либо смысла без участия второй стороны. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в конференции по Украине, чтобы не позволить втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силва сообщили РИА Новости, что он не поедет на конференцию. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии в связи с участием в мероприятиях после выборов. Швейцария планирует провести 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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украина
Политика, УКРАИНА
12:57 26.05.2024 (обновлено: 12:59 26.05.2024)
 
В МИД прокомментировали отказ стран от участия в конференции по Украине

Мирошник назвал отказ стран от участия в конференции по Украине прагматичным

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД
МИД - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КАИР, 26 мая – ПРАЙМ. Москва расценивает отказ некоторых стран от участия в конференции в Швейцарии по Украине как прагматичный взгляд. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, который сейчас находится с визитом в Египте.
"Мы это расцениваем как прагматичный взгляд на вещи, адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами, которые никакого отношения к самому процессу урегулирования не имеют", — сказал он в кулуарах мероприятия, состоявшегося в субботу в Русском доме в Каире.
Он отметил, что Москва не видит смысла участвовать в конференции и понимает, что "те предложения, включая так называемую "формулу Зеленского", ни к чему не ведут и не имеют оснований являться базисом для какого-либо обсуждения". По словам Мирошника, данный формат не имеет какого-либо смысла без участия второй стороны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в конференции по Украине, чтобы не позволить втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силва сообщили РИА Новости, что он не поедет на конференцию. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы РИА Новости заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии в связи с участием в мероприятиях после выборов.
Швейцария планирует провести 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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