Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан - 26.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240526/otvetstvennost-848526114.html
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан - 26.05.2024, ПРАЙМ
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, сообщил премьер-министр Виктор Орбан. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T22:27+0300
2024-05-26T22:30+0300
политика
венгрия
виктор орбан
ес
военная служба
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_0:89:3078:1820_1920x0_80_0_0_045f00b3fd51f2f75242b5340af89916.jpg
БУДАПЕШТ, 26 мая — ПРАЙМ. Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, сообщил премьер-министр Виктор Орбан."Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел", — отметил он в интервью YouTube-каналу Patrióta.Орбан полагает, что Североатлантический альянс хочет стать участником конфликта, а "шансы удержать альянс от этого ограничены".Более того, венгерский премьер назвал инициативу возвращения всеобщего воинского призыва в Евросоюзе безумной. И добавил, что он выступает против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе".Ранее председатель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и во всем блоке всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе указал, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.
https://1prime.ru/20240524/orban-848465046.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5032ac4ff167e49881b2dc11e47aa37d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, виктор орбан, ес, военная служба, нато
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС, военная служба, НАТО
22:27 26.05.2024 (обновлено: 22:30 26.05.2024)
 
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан

Орбан: ЕС втягивается в конфликт на Украине, не просчитывая затраты и средства

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 26 мая — ПРАЙМ. Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, сообщил премьер-министр Виктор Орбан.
"Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел", — отметил он в интервью YouTube-каналу Patrióta.
Орбан полагает, что Североатлантический альянс хочет стать участником конфликта, а "шансы удержать альянс от этого ограничены".
Более того, венгерский премьер назвал инициативу возвращения всеобщего воинского призыва в Евросоюзе безумной. И добавил, что он выступает против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе".
Ранее председатель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и во всем блоке всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе указал, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Орбан раскрыл истинную причину разговоров о "российской угрозе"
24 мая, 09:26
 
ПолитикаВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕСвоенная службаНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала