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Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан

Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан - 26.05.2024, ПРАЙМ

Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан

Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, сообщил премьер-министр Виктор Орбан. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T22:27+0300

2024-05-26T22:27+0300

2024-05-26T22:30+0300

политика

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 26 мая — ПРАЙМ. Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, сообщил премьер-министр Виктор Орбан."Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел", — отметил он в интервью YouTube-каналу Patrióta.Орбан полагает, что Североатлантический альянс хочет стать участником конфликта, а "шансы удержать альянс от этого ограничены".Более того, венгерский премьер назвал инициативу возвращения всеобщего воинского призыва в Евросоюзе безумной. И добавил, что он выступает против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе".Ранее председатель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и во всем блоке всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе указал, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.

https://1prime.ru/20240524/orban-848465046.html

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венгрия, виктор орбан, ес, военная служба, нато