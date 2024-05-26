https://1prime.ru/20240526/otvetstvennost-848526114.html
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан - 26.05.2024, ПРАЙМ
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, сообщил премьер-министр Виктор Орбан. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T22:27+0300
2024-05-26T22:27+0300
2024-05-26T22:30+0300
политика
венгрия
виктор орбан
ес
военная служба
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_0:89:3078:1820_1920x0_80_0_0_045f00b3fd51f2f75242b5340af89916.jpg
БУДАПЕШТ, 26 мая — ПРАЙМ. Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, сообщил премьер-министр Виктор Орбан."Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел", — отметил он в интервью YouTube-каналу Patrióta.Орбан полагает, что Североатлантический альянс хочет стать участником конфликта, а "шансы удержать альянс от этого ограничены".Более того, венгерский премьер назвал инициативу возвращения всеобщего воинского призыва в Евросоюзе безумной. И добавил, что он выступает против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе".Ранее председатель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и во всем блоке всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе указал, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.
https://1prime.ru/20240524/orban-848465046.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84257/51/842575157_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5032ac4ff167e49881b2dc11e47aa37d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, виктор орбан, ес, военная служба, нато
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС, военная служба, НАТО
Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, заявил Орбан
Орбан: ЕС втягивается в конфликт на Украине, не просчитывая затраты и средства
БУДАПЕШТ, 26 мая — ПРАЙМ. Европа безответственно ввязывается в конфликт на Украине, сообщил премьер-министр Виктор Орбан.
"Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел", — отметил он в интервью YouTube-каналу Patrióta.
Орбан полагает, что Североатлантический альянс хочет стать участником конфликта, а "шансы удержать альянс от этого ограничены".
Более того, венгерский премьер назвал инициативу возвращения всеобщего воинского призыва в Евросоюзе безумной. И добавил, что он выступает против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе".
Ранее председатель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и во всем блоке всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе указал, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.
Орбан раскрыл истинную причину разговоров о "российской угрозе"