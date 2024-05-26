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Австрийский бизнесмен считает переговоры по Украине без России странными
Австрийский бизнесмен считает переговоры по Украине без России странными - 26.05.2024, ПРАЙМ
Австрийский бизнесмен считает переговоры по Украине без России странными
Ведение переговоров по урегулированию украинского конфликта без участия Москвы является странным решением, заявил РИА Новости австрийский бизнесмен Отто Хирш,... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T09:38+0300
2024-05-26T09:38+0300
2024-05-26T09:51+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Ведение переговоров по урегулированию украинского конфликта без участия Москвы является странным решением, заявил РИА Новости австрийский бизнесмен Отто Хирш, совершивший двухдневный гуманитарный визит в Луганск."Я нахожу странным тот факт, что саммит, на котором будут обсуждаться возможные версии прекращения конфликта, будет проходить без участия одной из сторон, непосредственно вовлеченной в боевые действия", — сказал он. Хирш считает, что такими "публичными мероприятиями" достигнуть мира не получится. "На примере югославского конфликта или конфликта в Южном Судане я могу сказать, что все действительно важные переговоры и соглашения будут проходить в закрытом формате", — добавил он. Бизнесмен отметил, что граждане Австрии с большим уважением и пониманием относятся к россиянам, так как "помнят о трагичной жертве советского народа, без которой не могла быть возможна победа над нацизмом". "Мы должны никогда не забывать об этом. Я думаю, что сейчас мы должны приложить все силы, чтобы достичь мира", — заключил он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. При этом приглашение РФ на участие в мероприятии не направлялось. Российская сторона заявляла, что речь идет о попытках продавливания нежизнеспособной "формулы", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации.
https://1prime.ru/20240524/putin-848475492.html
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, переговоры
Австрийский бизнесмен считает переговоры по Украине без России странными
Австрийский бизнесмен Хирш назвал переговоры по Украине без России странными
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Ведение переговоров по урегулированию украинского конфликта без участия Москвы является странным решением, заявил РИА Новости австрийский бизнесмен Отто Хирш, совершивший двухдневный гуманитарный визит в Луганск.
"Я нахожу странным тот факт, что саммит, на котором будут обсуждаться возможные версии прекращения конфликта, будет проходить без участия одной из сторон, непосредственно вовлеченной в боевые действия", — сказал он.
Хирш считает, что такими "публичными мероприятиями" достигнуть мира не получится. "На примере югославского конфликта или конфликта в Южном Судане я могу сказать, что все действительно важные переговоры и соглашения будут проходить в закрытом формате", — добавил он.
Бизнесмен отметил, что граждане Австрии с большим уважением и пониманием относятся к россиянам, так как "помнят о трагичной жертве советского народа, без которой не могла быть возможна победа над нацизмом".
"Мы должны никогда не забывать об этом. Я думаю, что сейчас мы должны приложить все силы, чтобы достичь мира", — заключил он.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. При этом приглашение РФ на участие в мероприятии не направлялось. Российская сторона заявляла, что речь идет о попытках продавливания нежизнеспособной "формулы", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации.
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