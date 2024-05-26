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Маск сделал необычное заявление о войне будущего - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Маск сделал необычное заявление о войне будущего
Маск сделал необычное заявление о войне будущего - 26.05.2024, ПРАЙМ
Маск сделал необычное заявление о войне будущего
Вооружения, которые управляются непосредственно человеком, уже не годятся для современных войн. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T11:18+0300
2024-05-26T11:27+0300
экономика
илон маск
технологии
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Вооружения, которые управляются непосредственно человеком, уже не годятся для современных войн. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х."Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии", — отметил он.Данный пост стал реакцией Маска на заявление американского миллиардера Дэвида Сакса, что беспилотники являются будущим войны.По словам Сакса, если США не осознают это в ближайшее время, то это в корне изменит баланс сил в мире.
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илон маск, технологии
Экономика, Илон Маск, Технологии
11:18 26.05.2024 (обновлено: 11:27 26.05.2024)
 
Маск сделал необычное заявление о войне будущего

Маск: управляемое человеком оружие уже не подходит для войн будущего

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Вооружения, которые управляются непосредственно человеком, уже не годятся для современных войн. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.
"Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии", — отметил он.
Данный пост стал реакцией Маска на заявление американского миллиардера Дэвида Сакса, что беспилотники являются будущим войны.
По словам Сакса, если США не осознают это в ближайшее время, то это в корне изменит баланс сил в мире.
Лифт - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
Технологию "умного дома" будут использовать в войнах, считает эксперт
22 мая, 06:01
 
ЭкономикаИлон МаскТехнологии
 
 
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