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Маск сделал необычное заявление о войне будущего

Маск сделал необычное заявление о войне будущего - 26.05.2024, ПРАЙМ

Маск сделал необычное заявление о войне будущего

Вооружения, которые управляются непосредственно человеком, уже не годятся для современных войн. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T11:18+0300

2024-05-26T11:18+0300

2024-05-26T11:27+0300

экономика

илон маск

технологии

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Вооружения, которые управляются непосредственно человеком, уже не годятся для современных войн. Такое мнение выразил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х."Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, — устаревшие технологии", — отметил он.Данный пост стал реакцией Маска на заявление американского миллиардера Дэвида Сакса, что беспилотники являются будущим войны.По словам Сакса, если США не осознают это в ближайшее время, то это в корне изменит баланс сил в мире.

https://1prime.ru/20240522/tskbr-848389059.html

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илон маск, технологии