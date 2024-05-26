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В Белоруссии заявили, что покупатели совместных с Россией самолетов нашлись - 26.05.2024, ПРАЙМ
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В Белоруссии заявили, что покупатели совместных с Россией самолетов нашлись
В Белоруссии заявили, что покупатели совместных с Россией самолетов нашлись - 26.05.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии заявили, что покупатели совместных с Россией самолетов нашлись
Покупатели самолетов "Освей", которые будут произведены в рамках реализации белорусско-российского проекта, уже определены, сообщил главный инженер 558-го... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T21:12+0300
2024-05-26T21:16+0300
экономика
белоруссия
россия
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МИНСК, 26 мая – ПРАЙМ. Покупатели самолетов "Освей", которые будут произведены в рамках реализации белорусско-российского проекта, уже определены, сообщил главный инженер 558-го авиационного ремонтного завода (Барановичи, Брестская область Белоруссии) Андрей Тучин. Москва и Минск подписали 15 апреля межправсоглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей". Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Чтобы окупить проект, нужно от 180 до 200 самолетов (построить - ред.)… В России есть госпрограмма развития авиации до 2030 года. Там прописаны эти самолеты – сколько и какие компании хотят купить. Некоторые эти компании уже начинают нам звонить, спрашивают, когда можно посмотреть… Заказчики, спрос есть. Фактически эти 180 самолетов уже распределены", - сказал Тучин в интервью телеканалу СТВ. По его словам, самолеты-аналоги, производимые в других странах, стоят на рынке от 5,5 миллиона до 8 миллионов долларов. "Задача стоит не привязаться к какой-то конкретной цене, а получить конкурентоспособный продукт… В первую очередь, это несколько улучшенные характеристики. Для нашего самолета в техническом задании написано, что он должен садиться на неподготовленные грунтовые полосы", - сказал представитель завода. Главный инженер добавил, что самолет будет оснащен неубираемым шасси. Он подчеркнул, что разрабатываемый самолет будет многоцелевым, универсальным, например, его можно будет применять для десантирования парашютистов, для задач МЧС, санитарной службы, грузоперевозок, он будет иметь возможность садиться на воду, его салон будет трансформироваться достаточно быстро. Головной организацией по разработке данного самолета определен Уральский завод гражданской авиации, а белорусский завод – соисполнитель работ в части разработки опытных экземпляров и сертификации. Что касается серийного производства, то белорусское предприятие будет основным производителем гражданской версии самолета, рассказал Тучин. Также попутно белорусский завод будет решать задачу по производству деталей и компонентов для других самолетов, которые производятся в России. Он рассказал, что группа специалистов завода пройдет стажировку в России. В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. В январе вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук. В феврале председатель государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус заявил, что Белоруссия приступила к реализации совместного с Россией проекта по созданию производства по выпуску самолета.
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белоруссия, россия
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ
21:12 26.05.2024 (обновлено: 21:16 26.05.2024)
 
В Белоруссии заявили, что покупатели совместных с Россией самолетов нашлись

Тучин: покупатели будущих белорусско-российских самолетов "Освей" уже определены

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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МИНСК, 26 мая – ПРАЙМ. Покупатели самолетов "Освей", которые будут произведены в рамках реализации белорусско-российского проекта, уже определены, сообщил главный инженер 558-го авиационного ремонтного завода (Барановичи, Брестская область Белоруссии) Андрей Тучин.
Москва и Минск подписали 15 апреля межправсоглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей". Опытный образец российско-белорусского 19-местного самолета "Освей" должен появиться в конце 2026 - начале 2027 года, сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Чтобы окупить проект, нужно от 180 до 200 самолетов (построить - ред.)… В России есть госпрограмма развития авиации до 2030 года. Там прописаны эти самолеты – сколько и какие компании хотят купить. Некоторые эти компании уже начинают нам звонить, спрашивают, когда можно посмотреть… Заказчики, спрос есть. Фактически эти 180 самолетов уже распределены", - сказал Тучин в интервью телеканалу СТВ.
По его словам, самолеты-аналоги, производимые в других странах, стоят на рынке от 5,5 миллиона до 8 миллионов долларов. "Задача стоит не привязаться к какой-то конкретной цене, а получить конкурентоспособный продукт… В первую очередь, это несколько улучшенные характеристики. Для нашего самолета в техническом задании написано, что он должен садиться на неподготовленные грунтовые полосы", - сказал представитель завода. Главный инженер добавил, что самолет будет оснащен неубираемым шасси.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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Он подчеркнул, что разрабатываемый самолет будет многоцелевым, универсальным, например, его можно будет применять для десантирования парашютистов, для задач МЧС, санитарной службы, грузоперевозок, он будет иметь возможность садиться на воду, его салон будет трансформироваться достаточно быстро.
Головной организацией по разработке данного самолета определен Уральский завод гражданской авиации, а белорусский завод – соисполнитель работ в части разработки опытных экземпляров и сертификации. Что касается серийного производства, то белорусское предприятие будет основным производителем гражданской версии самолета, рассказал Тучин. Также попутно белорусский завод будет решать задачу по производству деталей и компонентов для других самолетов, которые производятся в России. Он рассказал, что группа специалистов завода пройдет стажировку в России.
В июле прошлого года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии сообщали, что в июле в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета.
В январе вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что до 2030 года планируется выпустить минимум 85-100 штук. В феврале председатель государственного военно-промышленного комитета страны Дмитрий Пантус заявил, что Белоруссия приступила к реализации совместного с Россией проекта по созданию производства по выпуску самолета.
 
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