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Самолет немецкой Lufthansa экстренно сел в Ганновере, пишет СМИ
Самолет немецкой Lufthansa экстренно сел в Ганновере, пишет СМИ - 26.05.2024, ПРАЙМ
Самолет немецкой Lufthansa экстренно сел в Ганновере, пишет СМИ
Самолет флагманской немецкой авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту из датского Биллунна во Франкфурт-на-Майне, совершил экстренную посадку в Ганновере | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T21:29+0300
2024-05-26T21:29+0300
2024-05-26T21:29+0300
lufthansa
аварийная посадка
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Самолет флагманской немецкой авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту из датского Биллунна во Франкфурт-на-Майне, совершил экстренную посадку в Ганновере из-за запаха дыма в кабине пилотов, сообщило информационное агентство DPA. Как пишет агентство со ссылкой на пресс-службу аэропорта Ганновера, 89 пассажиров и четыре члена экипажа покинули приземлившийся самолет без происшествий. Возгорания на борту Bombardier CRJ900 обнаружено не было, поэтому причины возникшего запаха пока непонятны. Технические специалисты Lufthansa начали расследование произошедшего. Ранее в мае сообщалось, что Boeing 747-8 авиакомпании Lufthansa прервал полет из Франкфурта-на-Майне в Чикаго из-за непонятного запаха в кабине пилотов.
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lufthansa, аварийная посадка
LUFTHANSA, аварийная посадка
Самолет немецкой Lufthansa экстренно сел в Ганновере, пишет СМИ
DPA: самолет Lufthansa экстренно сел в Ганновере из-за запаха дыма в кабине
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Самолет флагманской немецкой авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту из датского Биллунна во Франкфурт-на-Майне, совершил экстренную посадку в Ганновере из-за запаха дыма в кабине пилотов, сообщило информационное агентство DPA.
Как пишет агентство со ссылкой на пресс-службу аэропорта Ганновера, 89 пассажиров и четыре члена экипажа покинули приземлившийся самолет без происшествий.
Возгорания на борту Bombardier CRJ900 обнаружено не было, поэтому причины возникшего запаха пока непонятны. Технические специалисты Lufthansa начали расследование произошедшего.
Ранее в мае сообщалось, что Boeing 747-8 авиакомпании Lufthansa прервал полет из Франкфурта-на-Майне в Чикаго из-за непонятного запаха в кабине пилотов.
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