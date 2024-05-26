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Самолет немецкой Lufthansa экстренно сел в Ганновере, пишет СМИ

Самолет немецкой Lufthansa экстренно сел в Ганновере, пишет СМИ - 26.05.2024, ПРАЙМ

Самолет немецкой Lufthansa экстренно сел в Ганновере, пишет СМИ

Самолет флагманской немецкой авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту из датского Биллунна во Франкфурт-на-Майне, совершил экстренную посадку в Ганновере | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T21:29+0300

2024-05-26T21:29+0300

2024-05-26T21:29+0300

lufthansa

аварийная посадка

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Самолет флагманской немецкой авиакомпании Lufthansa, следовавший по маршруту из датского Биллунна во Франкфурт-на-Майне, совершил экстренную посадку в Ганновере из-за запаха дыма в кабине пилотов, сообщило информационное агентство DPA. Как пишет агентство со ссылкой на пресс-службу аэропорта Ганновера, 89 пассажиров и четыре члена экипажа покинули приземлившийся самолет без происшествий. Возгорания на борту Bombardier CRJ900 обнаружено не было, поэтому причины возникшего запаха пока непонятны. Технические специалисты Lufthansa начали расследование произошедшего. Ранее в мае сообщалось, что Boeing 747-8 авиакомпании Lufthansa прервал полет из Франкфурта-на-Майне в Чикаго из-за непонятного запаха в кабине пилотов.

https://1prime.ru/20240526/pokupateli-848525021.html

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lufthansa, аварийная посадка