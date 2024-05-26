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В Киеве указали на причастность Зеленского к покушению на Фицо
В Киеве указали на причастность Зеленского к покушению на Фицо - 26.05.2024, ПРАЙМ
В Киеве указали на причастность Зеленского к покушению на Фицо
Позиция Владимира Зеленского стала причиной покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T16:47+0300
2024-05-26T16:47+0300
2024-05-26T16:49+0300
политика
роберт фицо
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Позиция Владимира Зеленского стала причиной покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."Уже четко известно, что покушение совершено в связи с тем, что Фицо отказывался дать Украине военную помощь. По сути, к этому подтолкнула позиция Украины и власти Зеленского", — отметил эксперт.Соскин полагает, что Словакия и Венгрия могут покинуть Североатлантический союз, особенно в связи с угрозами еврокомиссара Оливера Вархели в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.Премьер Венгрии Виктор Орбан явно насторожили угрозы в адрес Кобахидзе разделить участь Фицо, предполагает бывший советник. Он добавил, что возможно подобное будет ждать всех, кто не на стороне Запада.23 мая грузинский премьер заявил, что один из членов Еврокомиссии в разговоре о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии. Позднее Вархели сообщил, что эту часть его телефонного разговора с Кобахидзе якобы вырвали из контекста.Покушение на Фицо произошло 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула. В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Сейчас его состояние стабилизировали. Нападавшего задержали на месте.Фицо неоднократно выступал против военной помощи Киеву и подчеркивал, что будет блокировать вступление Украины в НАТО. По словам политика, Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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роберт фицо, словакия, нато, украина, запад
Политика, Роберт Фицо, СЛОВАКИЯ, НАТО, УКРАИНА, ЗАПАД
В Киеве указали на причастность Зеленского к покушению на Фицо
Соскин: Зеленский причастен к покушению на премьера Словакии Фицо
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ.
Позиция Владимира Зеленского стала причиной покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале
.
"Уже четко известно, что покушение совершено в связи с тем, что Фицо отказывался дать Украине военную помощь. По сути, к этому подтолкнула позиция Украины и власти Зеленского", — отметил эксперт.
Соскин полагает, что Словакия и Венгрия могут покинуть Североатлантический союз, особенно в связи с угрозами еврокомиссара Оливера Вархели в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
Премьер Венгрии Виктор Орбан явно насторожили угрозы в адрес Кобахидзе разделить участь Фицо, предполагает бывший советник. Он добавил, что возможно подобное будет ждать всех, кто не на стороне Запада.
В ЕС испугались, что Фицо будет еще больше подрывать работу НАТО, пишут СМИ
23 мая грузинский премьер заявил, что один из членов Еврокомиссии в разговоре о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии. Позднее Вархели сообщил, что эту часть его телефонного разговора с Кобахидзе якобы вырвали из контекста.
Покушение на Фицо произошло 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула. В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Сейчас его состояние стабилизировали. Нападавшего задержали на месте.
Фицо неоднократно выступал против военной помощи Киеву и подчеркивал, что будет блокировать вступление Украины в НАТО. По словам политика, Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.