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Москва и Ташкент прорабатывают создание нескольких крупных производств

Москва и Ташкент прорабатывают создание нескольких крупных производств - 26.05.2024, ПРАЙМ

Москва и Ташкент прорабатывают создание нескольких крупных производств

Москва и Ташкент в настоящее время прорабатывают создание медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане,... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T10:18+0300

2024-05-26T10:18+0300

2024-05-26T10:34+0300

экономика

россия

узбекистан

производство

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Москва и Ташкент в настоящее время прорабатывают создание медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера в Узбекистане, говорится в опубликованных на сайте информационного агентства "Дуне" узбекистанского МИД материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в республику. Российский он посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая."В проработке – крупные проекты в промышленности, в том числе – строительство медно-обогатительной фабрики на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области, газохимического комплекса в Бухарской области и создание металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак", — сказано в материалах.Также отмечается, что Россия и Узбекистан планируют запустить в эксплуатацию новые промышленные парки в Навои и Бухаре в конце 2024 года, успешно функционирует запущенный в марте 2022 года химический технопарк "Чирчик" в Ташкентской области, а в марте 2023 года был открыт технопарк "Джизак".Кроме того, страны также прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами, идет и согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна.Из материалов следует, что Узбекистан ожидает пять миллиардов долларов российских инвестиций в 2024 году, в прошлом году было освоено около трех миллиардов. долларов.Согласно опубликованным данным, в Узбекистане функционирует свыше трех тысяч совместных предприятий. В 2023 году создано более 700 новых предприятий."По итогам 2023 года товарооборот между нашими странами достиг почти 10 миллиардов долларов. Поставлена задача удвоить его к 2030 году", — отмечается в материалах.

https://1prime.ru/20240509/uzbekistan-848030286.html

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россия, узбекистан, производство