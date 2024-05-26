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Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком
Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком - 26.05.2024, ПРАЙМ
Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком
Президент России Владимир Путин является абсолютным трудоголиком, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он рассказал, что глава государства каждый день... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T11:32+0300
2024-05-26T11:32+0300
политика
владимир путин
дмитрий песков
рабочий день
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин является абсолютным трудоголиком, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он рассказал, что глава государства каждый день заканчивает работать далеко за полночь и рано утром уже на связи. "Он в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик. График действительно очень плотный. Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. Ежедневно далеко за полночь. И собственно рано утром он уже на связи, он уже функционирует", — сказал Песков, кадры выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. Пресс-секретарь также отметил, что текущий период требует от президента РФ очень энергичных усилий и Путин "знает, что и как делать".
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владимир путин, дмитрий песков, рабочий день
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, рабочий день
11:32 26.05.2024
 
Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком

Песков: Путин заканчивает рабочий день далеко за полночь и рано утром на связи

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
© POOL
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин является абсолютным трудоголиком, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он рассказал, что глава государства каждый день заканчивает работать далеко за полночь и рано утром уже на связи.
"Он в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик. График действительно очень плотный. Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. Ежедневно далеко за полночь. И собственно рано утром он уже на связи, он уже функционирует", — сказал Песков, кадры выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Пресс-секретарь также отметил, что текущий период требует от президента РФ очень энергичных усилий и Путин "знает, что и как делать".
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ПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песковрабочий день
 
 
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