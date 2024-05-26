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Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями - 26.05.2024, ПРАЙМ
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями
Средства ПВО Вооруженных сил РФ за прошедшую ночь сбили десять украинских беспилотников над Курской областью и три— над Орловской. Позднее был уничтожен еще... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T08:13+0300
2024-05-26T09:23+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Средства ПВО Вооруженных сил РФ за прошедшую ночь сбили десять украинских беспилотников над Курской областью и три— над Орловской. Позднее был уничтожен еще один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. "Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области", — сказано в сообщении.Позднее ведомство сообщило, что средства ПВО около 08.00 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью."Двадцать шестого мая 2024 года около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
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пво, сво, минобороны рф
Происшествия, ПВО, СВО, Минобороны РФ
08:13 26.05.2024 (обновлено: 09:23 26.05.2024)
 
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями

Минобороны: ПВО сбила 11 украинских БПЛА над Курской областью и 3 над Орловской

© РИА Новости . Вячеслав Афонин | Перейти в медиабанкВсепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1
Всепогодный комплекс зенитного ракетного вооружения ТОР-М1 - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Вячеслав Афонин
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Средства ПВО Вооруженных сил РФ за прошедшую ночь сбили десять украинских беспилотников над Курской областью и три— над Орловской. Позднее был уничтожен еще один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области", — сказано в сообщении.
Позднее ведомство сообщило, что средства ПВО около 08.00 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью.
"Двадцать шестого мая 2024 года около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
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