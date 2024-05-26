https://1prime.ru/20240526/pvo-848517259.html
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями - 26.05.2024, ПРАЙМ
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями
Средства ПВО Вооруженных сил РФ за прошедшую ночь сбили десять украинских беспилотников над Курской областью и три— над Орловской. Позднее был уничтожен еще... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T08:13+0300
2024-05-26T08:13+0300
2024-05-26T09:23+0300
происшествия
пво
сво
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/79856/98/798569808_0:127:1819:1150_1920x0_80_0_0_5edcf460e6391000867231962d6a2427.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Средства ПВО Вооруженных сил РФ за прошедшую ночь сбили десять украинских беспилотников над Курской областью и три— над Орловской. Позднее был уничтожен еще один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. "Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области", — сказано в сообщении.Позднее ведомство сообщило, что средства ПВО около 08.00 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью."Двадцать шестого мая 2024 года около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240524/vsu-848498672.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79856/98/798569808_0:0:1819:1365_1920x0_80_0_0_474d98ca347915a544114fbb5e5f2704.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, сво, минобороны рф
Происшествия, ПВО, СВО, Минобороны РФ
Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями
Минобороны: ПВО сбила 11 украинских БПЛА над Курской областью и 3 над Орловской
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Средства ПВО Вооруженных сил РФ за прошедшую ночь сбили десять украинских беспилотников над Курской областью и три— над Орловской. Позднее был уничтожен еще один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области", — сказано в сообщении.
Позднее ведомство сообщило, что средства ПВО около 08.00 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью.
"Двадцать шестого мая 2024 года около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
Всех на фронт. Генштаб ВСУ резко сократят и отправят воевать