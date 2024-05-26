https://1prime.ru/20240526/pvo-848517259.html

Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями

Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями - 26.05.2024, ПРАЙМ

Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями

Средства ПВО Вооруженных сил РФ за прошедшую ночь сбили десять украинских беспилотников над Курской областью и три— над Орловской. Позднее был уничтожен еще... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T08:13+0300

2024-05-26T08:13+0300

2024-05-26T09:23+0300

происшествия

пво

сво

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/79856/98/798569808_0:127:1819:1150_1920x0_80_0_0_5edcf460e6391000867231962d6a2427.jpg

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Средства ПВО Вооруженных сил РФ за прошедшую ночь сбили десять украинских беспилотников над Курской областью и три— над Орловской. Позднее был уничтожен еще один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. "Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено десять БПЛА над территорией Курской области и три БПЛА над территорией Орловской области", — сказано в сообщении.Позднее ведомство сообщило, что средства ПВО около 08.00 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью."Двадцать шестого мая 2024 года около 8.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240524/vsu-848498672.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пво, сво, минобороны рф