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"Полностью прекратили". Стало известно, на что пошла Украина из-за России

"Полностью прекратили". Стало известно, на что пошла Украина из-за России - 26.05.2024, ПРАЙМ

"Полностью прекратили". Стало известно, на что пошла Украина из-за России

Украинские военные перестают применять американские ракеты из-за их бесполезности в зоне спецоперации, сообщил британский аналитик Александр Меркурис на... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T16:22+0300

2024-05-26T16:22+0300

2024-05-26T16:22+0300

вооружения

украина

ракеты atacms

himars

вс россии

военная помощь украине

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Украинские военные перестают применять американские ракеты из-за их бесполезности в зоне спецоперации, сообщил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Им (ВС России. — Прим. ред.) удалось успешно заглушить системы GPS-наведения, которые Соединенные Штаты поставляют на Украину. Начиная с мая 2023 года появились сообщения о том, что русские успешно глушат ракеты HIMARS, а некоторое время назад мы получили еще одно сообщение о том, что артиллерийский снаряд Excalibur успешно глушится, теперь Washington Post сообщает нам, что Excalibur оказался настолько неэффективным, что украинцы, наконец, полностью прекратили его использование", — указал эксперт.Меркурис уточнил, что ракеты HIMARS больше не работают в зоне спецоперации, поэтому на текущий момент украинская армия используют ATACMS, запасы которых ограничены.Кроме этого, аналитик отметил быструю адаптацию российской армии к новым моделям вооружения.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Нидерланды и Дания уже согласились поставить Украине истребители F-16, а США подтвердили, что Украина получит эти самолеты после завершения обучения пилотов.Издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.

https://1prime.ru/20240523/ssha-848426860.html

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украина, ракеты atacms, himars, вс россии, военная помощь украине