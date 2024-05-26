https://1prime.ru/20240526/rasteniya-848515991.html

Дачникам порекомендовали выкопать на участке запрещенные растения

Дачникам порекомендовали выкопать на участке запрещенные растения - 26.05.2024, ПРАЙМ

Дачникам порекомендовали выкопать на участке запрещенные растения

Садоводам следует провести уборку на участке и выкопать запрещенные растения во избежание ответственности за их культивирование,, предупредил председатель Союза | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T06:26+0300

2024-05-26T06:26+0300

2024-05-26T06:26+0300

госдума

дача

растения

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Садоводам следует провести уборку на участке и выкопать запрещенные растения во избежание ответственности за их культивирование,, предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов напомнил, что 17 февраля вступило в силу постановление правительства РФ, расширяющее перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю. В него вошла ипомея трехцветная, которую нередко высаживают вдоль оград участков. По его словам, выращивание данного растения на участке может грозить гражданам как лишением свободы, так и арестом или штрафом. Чаплин отметил, что культивирование запрещенных растений подразумевает наступление ответственности со стороны садовода. "Однако, когда на участке обнаруживаются такие растения по ошибке и в малом количестве, ответственности не предусмотрено. Некоторые садоводы ведь и не знают, как выглядит та же ипомея, ее сотни видов. Поэтому выращивание нескольких кустов запрещенных растений не повлечет никаких негативных последствий для садовода. Если человек посадил запрещенное растение до вступления закона в силу, то самым разумным решением будет просто его выкопать", — заявил он агентству РИА Новости. Парламентарий добавил, что некоторые растения исторически произрастают на определенных территориях, например, в Алтае и Челябинской области широко распространена конопля, и в связи с этим полиция в таких регионах, как правило, размещает объявления о том, что необходимо коноплю скосить до определенной даты, иначе будут санкции. По сути, полиция следит за тем, чтобы "урожаи" своевременно уничтожались собственниками, пояснил Чаплин. Также иногда по жалобам соседей проводятся проверки на клумбах относительно мака, добавил он. "Сведений о какой-то тотальной проверке земельных участков садоводов на предмет выращивания запрещенных растений не имеется. Поэтому просто будьте осторожны, и если вы всю зиму не были на участке и он зарос каким-либо сорняком, просто проведите уборку", — подчеркнул парламентарий.

https://1prime.ru/20240526/dacha-848515578.html

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госдума, дача, растения